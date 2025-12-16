close-btn
Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

16.12.2025 14:20
Микола Деркач

Платоспроможні банки за десять місяців 2025 року отримали 131,7 млрд гривень чистого прибутку. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року показник становив 125,6 млрд гривень

Фото: freepik.com

Про це повідомив НБУ, передають Українські Новини.

Раніше в НБУ пояснювали, що ключовим чинником підтримки прибутковості банків стало активне кредитування.

За січень–жовтень доходи банків сягнули 472,5 млрд гривень, тоді як видатки — 340,8 млрд гривень. Процентні доходи за цей період становили 336 млрд гривень, а процентні видатки — 113,3 млрд гривень.

Комісійні доходи банків за десять місяців 2025 року становили 101,4 млрд гривень, тоді як комісійні видатки — 49,7 млрд гривень. Лише у жовтні банки заробили 12,294 млрд гривень.

Також у НБУ раніше зазначали, що дохідність вкладень банків в ОВДП дещо зросла. За підсумками 2024 року банки отримали 91 млрд гривень чистого прибутку.

Читайте також: ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Раніше ми також писали, що обсяг надходжень готівки до кас банків за дев’ять місяців цього року становив 2 198,5 млрд грн (тобто майже 2,2 трлн грн). Це на 7,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Видача готівки з кас банків за січень – вересень 2025 року також збільшилася (на 10%) та становила 2 273,1 млрд грн.

«Збільшення обсягів надходження готівки зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом. Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку», — пояснюють у НБУ.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівки з кас банків, зокрема у III кварталі цього року, вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
