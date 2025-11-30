close-btn
Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

30.11.2025 14:30
Ольга Деркач

Обсяг надходжень готівки до кас банків за дев’ять місяців цього року становив 2 198,5 млрд грн (тобто майже 2,2 трлн грн). Це на 7,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що видача готівки з кас банків за січень – вересень 2025 року також збільшилася (на 10%) та становила 2 273,1 млрд грн.

«Збільшення обсягів надходження готівки зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом. Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку», — пояснюють у НБУ.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівки з кас банків, зокрема у III кварталі цього року, вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.

Фото: bank.gov.ua

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ

Найбільші обсяги готівки з кас за дев’ять місяців 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,4% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,3% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків у цей період були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка (31,8% від загального обсягу надходжень);
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (24,4% від загального обсягу надходжень);
  • надходження від продажу іноземної валюти (14,9% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (13,5% від загального обсягу надходжень).

