У березні частині українців перерахують субсидії — хто потрапить під перегляд

У березні для окремих домогосподарств змінять розмір житлової субсидії. Перерахунок проведуть у тих випадках, коли доходи сім’ї зросли або зменшилися більш ніж на 50%

Про це повідомила Судово-юридична газета з посиланням на ПФУ.

Йдеться про домогосподарства, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж наполовину. У такій ситуації розмір уже призначеної житлової субсидії переглядають у межах строку її дії.

«Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення субсидіантів», — зазначили у Пенсійному фонді.

У відомстві також пояснили, що під час перерахунку субсидій з березня 2026 року враховують середньомісячний дохід за III та IV квартали 2025 року. Ці показники порівнюють із доходами за I та II квартали 2025 року, які бралися до уваги під час призначення субсидії на опалювальний сезон.

«Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається. Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться», — додали у Пенсійному фонді.

У Пенсійному фонді уточнили, що такий механізм передбачений пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Раніше ми також писали, що у квітні 2026 року в Україні продовжать нараховувати житлові субсидії, адже опалювальний сезон ще триватиме. За інформацією Пенсійного фонду, для більшості домогосподарств виплати перепризначать автоматично — за умови, що не відбулося змін у складі сім’ї або майновому стані.

Тим, хто отримував субсидію у березні, допомогу за квітень нарахують без додаткових заяв — на підставі даних, які вже є у Пенсійному фонді.

Кому потрібно подати нову заяву

Окремим категоріям громадян все ж доведеться звернутися до органів Пенсійного фонду повторно. Це стосується випадків, коли:

змінився склад зареєстрованих осіб або членів домогосподарства;

змінився перелік комунальних послуг;

з’явилася або була погашена заборгованість за комуналку;

людина звертається за субсидією вперше.

Отримувачі субсидій мають повідомляти про такі зміни протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, виплату можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути.

