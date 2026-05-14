В Україні закривається популярна мережа супермаркетів

Мережа супермаркетів «Арсен» оголосила про повне припинення діяльності в Україні. У компанії підтвердили, що всі магазини мережі будуть закриті, назвавши це рішенням про «плановий стратегічний вихід із ринку»

Офіційний коментар із цього приводу пресслужба надала виданню ZAXID.NET, передавши заяву власника бізнесу.

Йдеться не лише про «Арсен». Компанія також завершує роботу інших своїх торговельних мереж — «Фреш», «Союз» та «Квартал», які були представлені у різних областях країни. Таким чином власники фактично виходять із сегмента роздрібної торгівлі.

У зверненні зазначається, що рішення ухвалили після детального аналізу ситуації та переоцінки подальших напрямів розвитку бізнесу.

«Ми прийняли стратегічне рішення про планове завершення роботи роздрібного напрямку бізнесу: мереж «Арсен», «Фреш», «Союз» та «Квартал». Це складне рішення було прийнято на основі глибокого аналізу та особистого бажання зосередитись на нових проєктах у сфері девелопменту та соціальних ініціативах», — йдеться у заяві.

Власник компанії Михайло Весельський наголосив, що бізнес не має фінансових проблем і здатен виконати всі свої зобов’язання перед працівниками, постачальниками та партнерами.

За його словами, компанія залишається «у повністю стабільному фінансовому стані» та має необхідні ресурси для коректного завершення роботи мереж.

Також у компанії заявили, що торгові площі не залишаться порожніми. На локаціях, де працювали магазини мережі, планують відкриття інші великі оператори українського ринку.

«Ми подбали про те, щоб на наші локації прийшли найкращі оператори ринку України. Це гарантує покупцям звичний комфорт і високий сервіс, а значній частині нашого колективу – надійне працевлаштування та нові можливості», — заявив Весельський.

Окремо компанія нагадала про свою благодійну та гуманітарну діяльність під час війни. У зверненні зазначено, що з 2017 року понад $500 млн грн було спрямовано на розвиток соціального проєкту Радовель. Після початку повномасштабного вторгнення компанія також передала 270 вантажівок гуманітарної допомоги загальною вартістю близько $200 млн грн.

До моменту оголошення про закриття мережа «Арсен» управляла шістьма супермаркетами у Львові. Ще по одному магазину працювали в Івано-Франківську та Рівному.

Усі магазини компанії працюватимуть до 31 травня 2026 року.

