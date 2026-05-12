Comfy збільшив виторг у 2026: на скільки

Мережа побутової техніки Comfy підбила підсумки роботи за перший квартал 2026 року. Компанія повідомила про зростання виторгу на 28% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 14 млрд грн

Про це повідомив CEO компанії Геннадій Вербиленко у своєму Facebook.

Також Comfy перерахував до бюджету 643 млн грн податків, що на 14% більше, ніж у першому кварталі 2025 року. У компанії зазначають, що попри складну ситуацію в країні ринок продовжує змінюватися, а споживачі — активніше переходити в онлайн.

Частка онлайн-продажів Comfy за рік зросла на 6,6 відсоткового пункта й досягла 36,6%. Фактично вже кожна третя покупка в мережі відбувається онлайн. Одночасно компанія зафіксувала й зростання активності користувачів застосунку — кількість щомісячно активної аудиторії збільшилася на 38%.

За квартал Comfy відкрив два нові магазини — у Києві та Дніпрі. Загалом мережа налічує 115 торгових точок по Україні.

Окремо у компанії згадали про один із найскладніших моментів цього року. 2 січня 2026 року внаслідок атаки ворожого дрона був фактично знищений магазин Comfy у Запоріжжі. Попри це команда змогла відновити його роботу у рекордні терміни.

Також компанія повідомила про старт тестування маркетплейс-функціоналу. У Comfy заявляють, що це дозволить розширити асортимент товарів для клієнтів та створити додаткові можливості для партнерів.

Найбільше зростання продажів у першому кварталі зафіксували у категорії дрібної побутової техніки. Зокрема, продажі мийних пилососів зросли на 380%, епіляторів — на 191%, стайлерів — на 73,3%, а мультипечей — на 46,4%.

Помітне зростання показала й категорія комп’ютерної техніки та гаджетів. Продажі ігрових клавіатур збільшилися на 374%, refurbished-смартфонів і планшетів — на понад 205%, фотокамер — на 65,3%, ноутбуків — на 23,7%, а смарт-годинників — на 15,1%.

У сегменті великої побутової техніки також зафіксували позитивну динаміку. Продажі варильних поверхонь зросли на 71,4%, пральних машин — на 69,7%, а сушильних машин — на 23,8%.

У Comfy подякували команді та клієнтам за підтримку й наголосили, що компанія продовжує адаптуватися до змін на ринку та розвивати нові напрямки бізнесу.

