Visa запускає нові ШІ-інструменти: що можуть

Visa представила шість нових сервісів для врегулювання спорів, які мають спростити й автоматизувати процес оскарження транзакцій для банків та торговців. У компанії заявляють, що нові інструменти допоможуть знизити витрати на адміністрування спорів, зменшити втрати від шахрайства та покращити клієнтський досвід

У пресрелізі Visa зазначається, що проблема спорів у платежах залишається однією з найскладніших для всієї фінансової екосистеми. За даними компанії, у 2025 році Visa опрацювала 106 млн спорів у світі — це на 35% більше, ніж у 2019 році.

Новий пакет сервісів включає рішення як для торговців, так і для банків-емітентів та еквайрів. Частина інструментів уже доступна, інші наразі проходять пілотування й будуть запущені до кінця 2026 року.

Для торговців Visa запускає Visa Dispute Resolution Network — мережу, яка дозволяє врегульовувати потенційні спори ще до офіційного відкриття чарджбеку. У компанії вважають, що це допоможе знизити операційне навантаження та пришвидшити вирішення конфліктних ситуацій. Пілотна версія сервісу вже працює, а повноцінний запуск запланований на кінець 2026 року.

Ще одним новим рішенням став Visa Dispute Recovery Manager. Інструмент використовує генеративний ШІ для автоматизації процесу репрезентменту — оскарження чарджбеків торговцями. Система генерує відповіді для спорів та оцінює ймовірність успішного повернення коштів.

Також Visa оновила сервіс Order Insight, який допомагає запобігати необґрунтованим спорам. Інструмент надає додаткові дані про транзакцію, щоб клієнти могли зрозуміти походження списання коштів. Після оновлення у квітні 2026 року торговці також отримали можливість передавати банкам докази щодо підозрілих операцій через функцію Compelling Evidence 3.0.

Для емітентів та еквайрів Visa представила рішення Dispute Intelligence. Воно працює на базі прогностичних моделей штучного інтелекту та аналізує кожен спір окремо, використовуючи глобальні дані Visa щодо транзакцій і чарджбеків. Інструмент уже доступний для використання.

Окремо компанія представила Dispute Doc Analyzer — ШІ-сервіс для аналізу документів у спорах. Система автоматично виділяє ключову інформацію з матеріалів, наданих торговцями, щоб скоротити час на ручну перевірку документів. Для еквайрів сервіс також може автоматично заповнювати відповіді в анкетах від імені торговців.

Крім того, Visa запускає платформу Visa Dispute Case Manager, яка об’єднає процеси роботи зі спорами в різних карткових мережах в одному інтерфейсі. Платформа охоплюватиме весь цикл — від подання звернення до остаточного врегулювання. Спочатку сервіс стане доступним у Північній Америці, а згодом — у країнах Центральної Європи, Близького Сходу та Африки.

«Спори створюють навантаження на кожен елемент платіжної екосистеми, викликаючи дискомфорт у споживачів та водночас збільшуючи витрати і складнощі торговців та фінансових установ, — зазначила Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні. — Коли застарілі технології не встигають за сучасними викликами, шахрайство залишається непоміченим. Наш розширений пакет послуг для вирішення спорів допомагає клієнтам зробити процедуру врегулювання якомога прозорішою, щоб вони могли зосередитися на найважливішому: обслуговуванні клієнтів, запуску нових продуктів і розвитку бізнесу».

