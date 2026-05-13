Visa представила нову технологію ідентифікації

13.05.2026 12:40
Ольга Деркач

Компанія Visa презентувала нову технологію цифрової ідентифікації, яка дозволяє підтверджувати особу та активувати банківські картки простим дотиком до смартфона

Фото: unsplash.com

Рішення отримало назви Tap to Confirm і Tap to Activate та вперше запущене у співпраці з фінтех-компанією Keyno і Fidelity Bank (Bahamas) Limited.

Нова технологія має спростити процес автентифікації для користувачів і водночас підвищити рівень безпеки у цифровому банкінгу. Замість SMS-кодів, дзвінків у колцентри або складних процедур підтвердження клієнт може просто прикласти свою картку Visa до мобільного пристрою у банківському застосунку.

У Visa вважають, що перевірка особи стала одним із головних викликів сучасної цифрової комерції, особливо на тлі зростання онлайн-банкінгу та цифрових платежів. Саме тому компанія вирішила перетворити фізичну банківську картку на інструмент цифрової ідентифікації.

Технологія використовує криптографічний захист стандарту EMV та сервіс Visa Chip Authenticate. Для перевірки даних у реальному часі рішення інтегроване з Visa Transaction Exchange (VTEX) API через мережу VisaNet, яка обробляє понад 150 млрд транзакцій щороку.

У компанії заявляють, що новий підхід забезпечує рівень захисту, вищий за традиційну SMS-аутентифікацію. Tap-підтвердження можна використовувати не лише для активації картки, а й для чутливих операцій — зміни пароля, адреси акаунта, великих грошових переказів або зміни лімітів.

«Перевірка особи стала одним із найбільших джерел незручностей як для споживачів, так і для банків. Завдяки tap-аутентифікації Visa перетворює картку у вашому гаманці на безпечний та інтуїтивний інструмент цифрової ідентифікації», — заявив керівник напряму цифрових рішень Visa у Латинській Америці та Карибському регіоні Майк Ромеро.

У Visa також наголошують, що нова система допоможе банкам скоротити навантаження на колцентри, оскільки значна частина перевірок відбуватиметься безпосередньо у застосунку. Крім цього, технологія має пришвидшити цифрову реєстрацію нових клієнтів та активацію карток.

Партнером Visa у запуску виступила компанія Keyno, яка спеціалізується на безпечних цифрових карткових рішеннях. CEO компанії Роберт Джей Стайнман заявив, що технологія має зробити цифровий банкінг «безпечнішим, простішим і надійнішим лише одним дотиком».

Першим банком, який запустив рішення, став Fidelity Bank (Bahamas) Limited. Після пілотного запуску Visa планує масштабувати Tap to Confirm на глобальному рівні протягом 2026 року.

Джерело: Visa.

