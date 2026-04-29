Visa запускає оплату криптовалютою без посередників

Visa виходить на новий рівень інтеграції криптовалют, оголосивши про партнерство з блокчейн-компанією WeFi. Разом вони працюють над створенням ончейн-банкінгу та платіжної інфраструктури, яка дозволить користувачам витрачати цифрові активи напряму — без банків чи інших посередників

Йдеться про модель, у якій користувачі повністю контролюють свої кошти. Вони самі зберігають приватні ключі та мають прямий доступ до активів, тоді як платформа не втручається у керування ними. Це відрізняє підхід від традиційних фінансових сервісів, де контроль часто передається третім сторонам.

WeFi співзаснував Рів Коллінз — один із творців Tether та її колишній CEO. Компанія розвиває інфраструктуру для роботи зі стейблкоїнами, зокрема для міжнародних платежів і зберігання коштів безпосередньо в блокчейні. У партнерстві з Visa ця система отримує доступ до глобальної платіжної мережі, що відкриває можливість розраховуватися криптовалютою всюди, де приймають картки Visa.

Ключова особливість рішення — відсутність необхідності конвертації під час оплати. Стейблкоїни інтегровані безпосередньо в інфраструктуру платформи, а розрахунки відбуваються автоматично. Це означає, що користувачам не потрібно вручну обмінювати активи або користуватися сторонніми сервісами.

За словами Ріва Коллінза, партнерство з Visa дозволяє «закрити останній етап» у розвитку ончейн-банкінгу — з’єднати блокчейн-інфраструктуру з реальними платіжними інструментами. У межах проєкту компанії також планують надавати користувачам IBAN-рахунки та отримати необхідні ліцензії для роботи в різних юрисдикціях.

Особливу увагу сторони приділяють регіонам із обмеженим доступом до банківських послуг. Мета — запропонувати альтернативну фінансову інфраструктуру для користувачів, які не мають повноцінного доступу до традиційних банків.

Запуск відбуватиметься поступово. Першими нові сервіси з’являться в окремих країнах Європи, Азії та Латинської Америки. Подальше розширення залежатиме від регуляторних умов та партнерств на локальних ринках.

Цей крок доповнює ширшу тенденцію зближення традиційних платіжних систем і криптоіндустрії. Visa вже активно розвиває напрям стейблкоїнів: раніше компанія разом із Bridge, що належить Stripe, оголосила про плани масштабувати випуск карток, прив’язаних до стейблкоїнів, більш ніж у 100 країнах.

У підсумку нова ініціатива може стати одним із найбільш практичних сценаріїв використання криптовалют — коли цифрові активи працюють не лише як інструмент інвестування, а як повноцінний платіжний засіб у повсякденному житті.

Джерело: CoinMarketCap.