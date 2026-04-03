Visa представила ШІ-інструменти для врегулювання платіжних спорів

Компанія Visa запускає набір інструментів для врегулювання спорів із використанням штучного інтелекту (ШІ), покликаних допомогти торговцям і фінансовим установам знизити адміністративні витрати та скоротити втрати від шахрайства

Спори залишаються одним із найстійкіших джерел проблем у сфері платежів, щороку призводячи до втрат у мільярди доларів. У 2025 році Visa обробила рекордні 106 млн спорів у всьому світі — це на 35% більше, ніж у 2019-му. Компанія прагне змінити ситуацію за допомогою шести нових інструментів: трьох для торговців і трьох для емітентів та еквайрів.

Для торговців Visa створила мережу врегулювання, яка спрощує роботу на етапі до відкриття спору, дозволяючи вирішувати ситуації ще до їх загострення та прискорювати процес. Також представлено інструмент recovery manager, який автоматизує повторне подання вимог — він керує спорами за допомогою відповідей на основі генеративного ШІ та оцінює ймовірність успішного результату, щоб максимізувати відшкодування. Ще один сервіс, Order Insight, допомагає запобігати зайвим спорам, надаючи деталі транзакцій і знімаючи непорозуміння щодо легітимних списань.

Для емітентів та еквайрів Visa запропонувала інструмент Dispute Intelligence на базі прогнозних моделей ШІ, який допомагає аналізувати кожен кейс з урахуванням даних усієї мережі та ухвалювати більш обґрунтовані рішення. Інструмент Dispute Doc Analyser використовує ШІ для створення стислих резюме документів торговців із ключовими даними у структурованому вигляді, що спрощує їх перегляд і прийняття рішень щодо спорів. Водночас Visa Dispute Case Manager об’єднує робочі процеси в єдину централізовану платформу для управління спорами в різних платіжних мережах.

«Спори створюють навантаження на всі елементи платіжної екосистеми, викликаючи роздратування у споживачів і збільшуючи витрати та складність для торговців і фінансових установ, — зазначив Ендрю Торре, президент напряму value-added services у Visa. — Коли застарілі технології не встигають за темпами змін, шахрайство залишається непоміченим. Наш розширений набір сервісів для роботи зі спорами дає клієнтам необхідну прозорість, щоб зосередитися на головному: обслуговуванні клієнтів, запуску нових продуктів і розвитку бізнесу».

Джерело: Finextra.