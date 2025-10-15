Visa запускає протокол для продажів через ШІ

Компанія Visa запровадила протокол, призначений для створення інфраструктури, яка дозволить ШІ-агентам здійснювати платежі від імені користувачів і торговців
За словами представників Visa, протокол Trusted Agent має розв’язати ключові проблеми нової моделі онлайн-торгівлі, у якій штучний інтелект може самостійно шукати товари, порівнювати ціни та оплачувати покупки від імені користувачів, забезпечуючи довіру між продавцями та AI-агентами.
Розроблений у співпраці з Cloudflare, протокол дає змогу авторизованим ШІ-агентам безпечно передавати критичну інформацію продавцям. Це створює основу для розпізнавання надійних агентів із наміром здійснити покупку та відрізняє їх від шкідливих ботів і автоматизованих систем.
Visa зазначає, що отримала «цінні відгуки» від перших партнерів, серед яких Adyen, Ant International, Checkout.com, Coinbase, CyberSource, Elavon, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe і Worldpay.
Читайте також: Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина
Нагадаємо, що оскільки агентська комерція, за прогнозами, невдовзі стане масовим бізнесом, Stripe працює разом з OpenAI над власним Agentic Commerce Protocol, тоді як Google залучила понад 60 партнерів — зокрема Adyen, Coinbase, Mastercard і PayPal — до розробки Agent Payments Protocol.
Початкові специфікації протоколу Visa застосовуються до мережі Visa «на цьому етапі», проте компанія зазначає, що працює над тим, щоб забезпечити його сумісність з іншими протоколами.
«Ми вважаємо, що вся екосистема платежів має забезпечити, щоб продавці довіряли AI-агентам так само, як своїм найкращим клієнтам і мережам», — заявив Джек Форестелл, директор із продуктів і стратегії Visa.
За його словами, протягом останнього року компанія тісно співпрацювала з продавцями, емітентами та партнерами, щоб агентські транзакції були такими ж безпечними та зручними, як будь-які сучасні платежі.
«Наш новий протокол агентів створений для того, щоб забезпечити merchants no-code-інструментами для безпечного розпізнавання агентів із наміром купівлі та покращення персоналізованого досвіду оплати для відомих користувачів», — додав Форестелл.
За матеріалами finextra.com.