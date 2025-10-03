Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Для багатьох людей блогінг перетворився з хобі на професію, яка може приносити значний дохід. Найуспішніші з них заробляють мільйони доларів, використовуючи різні підходи — від партнерського маркетингу та спонсорованого контенту до онлайн-курсів. Розглянемо ж, хто вважається найпопулярнішим, а також хто заробляє найбільше

Найпопулярніші YouTube-канали у 2025 році

MrBeast — 442 млн підписників

Станом на жовтень 2025 року MrBeast є каналом із найбільшою кількістю підписників на YouTube. І це цілком логічно, враховуючи масштаби його проєктів та підхід до справи. Справжнє ім’я блогера — Джеймс Стівен Дональдсон (Джиммі). Народився у 1998 році у штаті Канзас.

Його кар’єра почалася ще у 2012 році з летсплеїв (відеоігри) та оцінки багатства інших ютуберів. Він здобув популярність завдяки масштабним розіграшам і вражаючим челенджам. Це зробило його найбільш високооплачуваним блогером.

Окрім YouTube, Джиммі має десятки мільйонів підписників на X та Instagram.

MrBeast вирізняється унікальністю, хоча й не всім подобається. Спочатку він привернув увагу дивакуватими експериментами, як-от читанням усього словника чи підрахунком до 100 000. Згодом він перейшов до грандіозних викликів, і підписники залишаються, аби дізнатися, що він вигадає наступного разу.

Дохід MrBeast оцінюється від 1 до 16 млн доларів на місяць. За даними Forbes, його орієнтовний заробіток лише у 2025 році становив $85 млн. Його статки за різними оцінками можуть сягати $1 млрд.

Читайте також: Хто став найбагатшою людиною в історії — Forbes

Хоча одразу за MrBeast у глобальному рейтингу йдуть масштабні канали-корпорації, як-от індійський музичний гігант T-Series чи дитячий освітньо-розважальний проєкт Cocomelon, їх важко назвати «блогерами» у класичному розумінні. Це швидше бренди та продакшн-машини, які щодня випускають десятки відео для масової аудиторії.

А от якщо дивитися саме на індивідуальних креаторів, то після MrBeast найбільшу популярність мають Kids Diana Show — український канал, створений для дітей і заснований сім’єю з Києва, та Stokes Twins — американські брати-блогери, які завоювали мільйони підписників завдяки скетчам, пранкам і розважальному контенту.

Kids Diana Show — 137 млн підписників

Одразу після MrBeast серед індивідуальних блогерів вирізняється українсько-американський канал Kids Diana Show. Його головна зірка — Єва Діана Кідісюк, народжена у 2014 році. Канал заснували її батьки, а в зйомках часто бере участь брат Рома. Формат простий і зрозумілий: Діана пізнає світ, виконує челенджі, вчиться новому та ділиться цим із маленькими глядачами.

Контент орієнтований насамперед на дітей, але водночас дає батькам приклад якісного дитячого дозвілля. Завдяки поєднанню розваг і навчання Kids Diana Show став одним із найбільш популярних дитячих каналів світу та увійшов до глобального топу YouTube.

За різними даними, канал отримує заробіток на рівні $1 млн на місяць.

Джеремі Голдман з дослідницької фірми eMarketer підрахував, що дитяче шоу Діани може приносити близько $10 млн на рік від реклами, навіть після сплати 45% податку на YouTube. Також існує пряма співпраця з брендами — наприклад, нещодавнє відео про Діану було спонсовано американським виробником іграшок Mattel.

Stokes Twins — 131 млн підписників

Ще одні блогери, які посідають провідні місця після MrBeast, — Stokes Twins, брати-близнюки Алан і Алекс Стокс. Вони здобули популярність завдяки пранкам, розважальним скетчам і челенджам, що часто нагадують за масштабом і стилем проєкти MrBeast.

Фішка братів — у поєднанні «несерйозності» та несподіванки. Кожне нове відео — це мікс кумедних витівок, оригінальних сюжетів та яскравих постановок. Такий формат дозволив їм зібрати сотні мільйонів переглядів і понад 131 млн підписників, закріпивши за собою статус одних із найпопулярніших креаторів YouTube.

За даними Forbes, цьогоріч канал вже приніс дохід у $20 млн.

Цікаве по темі: Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

Далі поговоримо про бізнес-блогерів.

Топ найбільш високооплачуваних блогерів-інфлюенсерів (фінансова тематика)

Тімоті Сайкс

Його щомісячний дохід оцінюють у $1 млн. Сайкс відомий як трейдер «penny stocks» (акції за копійки), і саме блог став для нього платформою, де він ділиться порадами щодо торгівлі, ринковими інсайтами та рекламує платні навчальні курси. Йому вдалося поєднати медійну активність із продуманими закликами до дії. Також він з’являвся у шоу Bravo «Below Deck», що дало додатковий поштовх його бізнесу.

Мелісса Гріффін

Її блог приносить близько $238 000 на місяць. Вона навчає підприємців будувати онлайн-бізнес: від email-маркетингу та створення курсів до підвищення продуктивності. Головні джерела доходів — цифрові продукти та партнерський маркетинг.

Сара Тітус

Її сайт зосереджений на бюджетуванні, заощадженні та наданні друкованих матеріалів. Завдяки цьому Сара Тітус щомісяця отримує близько $200 000 доходу. Важливим джерелом заробітку є її онлайн-крамниця, де продаються планери та інші товари для організації життя.

Пет Флінн

Пет Флінн — піонер прозорих звітів про доходи, його щомісячний заробіток оцінюють у $200 000. Його блог пропонує інструменти для партнерського маркетингу, подкасти та онлайн-курси. Основні джерела прибутку — партнерські програми та продаж цифрових продуктів.

Ключова стратегія: диверсифікація джерел доходу та побудова довіри завдяки прозорості.

Джон Лі Дюмас

Його блог приносить приблизно $195 000 на місяць. Основні джерела прибутку — спонсорство, партнерський маркетинг та власні курси, зокрема Podcasters’ Paradise.

Крім того, він щодня публікує інтерв’ю з підприємцями. Дюмас найбільше відомий як автор подкасту Entrepreneurs on Fire, який він веде з 2012 року та в рамках якого спілкувався з такими зірками бізнесу, як Тоні Роббінс і Гері Вайнерчук.

Цікаве по темі: Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Хто найвідоміший в Instagram у 2025 році

Трійка лідерів у цій соцмережі отримали свою славу далеко не через блогінг. Якщо не брати до уваги сам канал Instagram, на якому фіксується понад 690 млн підписників, то в топі відомі футболісти Кріштіану Роналду (665 млн фоловерів) та Ліонель Мессі (506 млн), а також співачка Селена Гомес — 417 млн.

Кріштіану Роналду

Найпопулярніший користувач Instagram — португальський футболіст. У його стрічці — особисті фото, рекламні пости та відео з тренувань.

Він також співпрацює з найвідомішими онлайн-особистостями: наприкінці 2024 року випустив спільне відео з MrBeast. Роналду не винаходить велосипед — він грає у найпопулярніший спорт світу та вважається одним із найкращих футболістів в історії.

Ліонель Мессі

Другий за популярністю футболіст у цій соцмережі. Його акаунт, як і в Роналду, складається зі спонсорських публікацій, кадрів із тренувань та особистих постів.

Мессі зазвичай пише підписи іспанською, але додає англійські переклади, щоб охопити більшу аудиторію.

Селена Гомес

Хтось знає її як співачку, хтось — як акторку. Інші асоціюють її з брендом косметики, адвокацією у сфері психічного здоров’я чи благодійною діяльністю. Вона охоплює багато напрямків.

Її Instagram це підтверджує. В один день можна побачити глянцеву фотосесію, кадри з інтерв’ю за круглим столом чи добірку фото з останнього прес-туру. Наступного — закулісний ролик з її б’юті-бізнесу Rare Beauty або ж відверті сімейні знімки.

Попри те що Роналду, Мессі та Гомес не є класичними блогерами, їхній вплив і доходи значно перевищують заробітки більшості креаторів. Завдяки світовій популярності у спорті чи шоу-бізнесі, вони отримують не лише мільйони переглядів у соцмережах, а й контракти з провідними брендами. У результаті їхні доходи вимірюються десятками мільйонів доларів, а статки, за різними оцінками, перевищують показник у мільярд доларів, що робить їх недосяжними орієнтирами для звичайних інфлюенсерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці

Допоміжні матеріали epidemicsound.com, epidemicsound.com, nubiapage.com.