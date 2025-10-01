Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

У Північній та Західній Європі люди загалом більш задоволені своїм фінансовим становищем, тоді як у країнах-кандидатах на вступ до ЄС цей показник найнижчий. Попри сильну економіку, у Німеччині рівень задоволення виявився нижчим, ніж можна було очікувати

Про це йдеться у аналітиці Euronews.

Експерти зазначають, що фінансове становище домогосподарства не лише визначає рівень життя, а й суттєво впливає на загальне відчуття задоволення життям.

Рейтинг країн

За даними Євростату, середній рівень задоволення фінансовим становищем у ЄС становив 6,6 бала за шкалою від 0 до 10, де 0 означає «зовсім не задоволений», а 10 — «повністю задоволений».

Серед 36 європейських країн — членів ЄС, країн-кандидатів, Великої Британії та держав ЄАВТ — найвищі оцінки дали домогосподарства у Нідерландах та Фінляндії, де середній показник становив 7,6 бала. За ними йдуть Швейцарія (7,5), Норвегія та Швеція (по 7,4). Вище 7 балів також показали Австрія (7,3), Ісландія (7,2), Бельгія, Данія та Велика Британія (по 7,1).

Румунія (7), Німеччина, Ірландія, Мальта та Люксембург (по 6,8), а також Чехія, Італія та Словенія (по 6,7) також перевищили середній рівень задоволення у ЄС.

Найнижчий рівень зафіксовано у Болгарії — 4,6 бала. Далі йдуть п’ять країн-кандидатів до ЄС: Туреччина (4,7), Албанія (4,8), Чорногорія (4,9), Північна Македонія (5,1) та Сербія (5,2). До цієї групи близька й Греція з показником 5,3.

Даних щодо України, на жаль, немає.

Географічні тенденції

Ці результати вказують на чіткі регіональні відмінності у фінансовому задоволенні. Найвищі показники спостерігаються у Північній Європі, зокрема у скандинавських країнах. Західна Європа загалом демонструє високий рівень, у межах від 6,8 до 7,6 бала — суттєво вище за середній по ЄС. У Південній та Східній Європі результати змішані, тоді як країни-кандидати на Балканах мають найнижчі оцінки. Два винятки виділяються особливо: Румунія (7), яка демонструє неочікувано високий результат, та Німеччина (6,8), яка має відносно низький рівень задоволення попри сильну економіку.

Чи є зв’язок з доходами

Фінансове задоволення базується на опитуваннях і відображає суб’єктивне сприйняття. Існує багато досліджень, що пояснюють задоволення фінансовим становищем через добробут, загальне життя чи щастя. Вивчається роль доходів і багатства, вартості життя та житла, соціального захисту, зайнятості та гарантій праці, а також інфляції та економічної стабільності.

Euronews Business дослідив кореляцію між фінансовим задоволенням та річним чистим доходом — як у номінальному вираженні, так і в стандартах купівельної спроможності (PPS). Загалом задоволення вищим там, де доходи більші.

Приблизно половину відмінностей (51%) у рівні фінансового задоволення між країнами Європи можна пояснити різницею у доходах у євро. Це означає, що дохід має значення, але не пояснює все. Наприклад, Туреччина та Болгарія, які показали найнижчий рівень задоволення, також мають найменші доходи у 2022 році.

Водночас Румунія (із середньою річною зарплатою €9 084 при 7 балах), Люксембург (€46 885 при 6,8) та Німеччина (€35 597 при 6,8) виділяються як суттєві винятки, що не відповідають загальній тенденції.

Близько 55% відмінностей у рівні задоволення пояснюються доходами з урахуванням PPS, що трохи більше, ніж у номінальному вираженні. Окрім Румунії та Люксембургу, до винятків належать також Греція (19 250 PPS при 5,3) та Ірландія (29 700 PPS при 6,8). У Румунії люди задоволені більше, ніж підказує рівень доходів, тоді як у трьох інших країнах — навпаки.

