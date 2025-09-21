close-btn
Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці

21.09.2025 10:00
Микола Деркач

Середня зарплата в Європейському Союзі стрімко зростає, однак різниця між країнами залишається відчутною. За даними Eurostat та OECD, за останні декілька років середня валова зарплата працівників на повну ставку в ЄС становила близько €3 155 на місяць. Та за цими цифрами криється велике розшарування: від країн з найбільш заможними економіками до держав, де заробітки не перевищують €1 000

Фото: unsplash.com

Абсолютним лідером за розміром зарплат залишається Люксембург. Тут середній дохід сягає €6 755 на місяць, що майже вдвічі перевищує середній показник по ЄС. У Данії цей показник становить €5 634, у Бельгії – €4 832, в Австрії – €4 542, а в Німеччині – €4 250. Високі зарплати також у Фінляндії (€4 033) та Франції (€3 913).

Найнижчі зарплати – у Болгарії (€1 125), Румунії та Греції (близько €1 400–1 500). Польща, яка традиційно є популярним напрямком для трудової міграції українців, має середній рівень зарплат на рівні €1 505. Для порівняння, в Іспанії цей показник сягає €2 716, а в Італії – €2 729.

За даними euronews.com.

Варто враховувати, що ці цифри наведено у валовому вимірі, тобто до вирахування податків та соціальних внесків. У результаті «чиста» зарплата може бути суттєво нижчою. Крім того, купівельна спроможність у різних країнах відрізняється: наприклад, у Люксембурзі витрати на житло і транспорт значно перевищують показники у Східній Європі.

Читайте також: Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

А що ж Україна? За даними Держстату, середня зарплата у 2025 році становить близько 23 460 грн на місяць, або приблизно €484 (близько $570 за офіційним курсом, станом на 19 вересня). Це майже у шість разів менше, ніж середній рівень по ЄС, і у 14 разів менше, ніж у Люксембурзі. Мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн (приблизно €164), тоді як у Болгарії, яка має найнижчі показники в ЄС, – €551, а в Люксембурзі – €2 704.

Українці, які працюють за кордоном, стикаються з різними умовами. У Польщі, наприклад, на складах працівники можуть отримувати від 3 000 до 6 000 злотих (від €706 до €1 412). Проте часто доводиться працювати не за спеціальністю, а через посередницькі агентства або навіть неофіційно, що знижує рівень доходів і позбавляє соціальних гарантій.

Таким чином, різниця у рівні зарплат між Україною та ЄС залишається суттєвою. Водночас навіть у країнах із відносно невисокими зарплатами українські працівники можуть розраховувати на дохід у кілька разів вищий, ніж удома. Але реальна вигода залежить від умов контракту, рівня витрат у конкретній країні та можливості офіційного працевлаштування.

За матеріалами euronews.com, finance.ua.

Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
