Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

Офіційні розрахунки у 2025 році зросли майже на третину: загалом сформовано 10,4 трильйона чеків

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що загалом за рік задекларовані виторги через реєстратори розрахункових операцій зросли до 5,6 трлн грн. Це на понад 1,2 трлн грн або на 27,6 % більше, ніж у 2024 році.

Позитивна тенденція і в кількості розрахункових документів. У 2024 році було сформовано 9,5 трлн чеків, а вже у 2025 році їх кількість зросла до 10,4 трлн одиниць. Приріст становив 921,07 млрд чеків або 10 %.

Читайте також: Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

«Така динаміка – свідчення детінізації розрахунків та зростання прозорості економіки. Все більше суб’єктів господарювання працюють у правовому полі, а споживачі уважніше ставляться до отримання розрахункових документів під час покупок, — йдеться у повідомленні ДПСУ. Фіскальний чек – не формальність, а запорука наповнення бюджету і захисту прав».

Раніше ми також писали, що станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:

вклади у національній валюті – 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).

