Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

10.01.2026 13:00
Микола Деркач

Офіційні розрахунки у 2025 році зросли майже на третину: загалом сформовано 10,4 трильйона чеків

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що загалом за рік задекларовані виторги через реєстратори розрахункових операцій зросли до 5,6 трлн грн. Це на понад 1,2 трлн грн або на 27,6 % більше, ніж у 2024 році.

Позитивна тенденція і в кількості розрахункових документів. У 2024 році було сформовано 9,5 трлн чеків, а вже у 2025 році їх кількість зросла до 10,4 трлн одиниць. Приріст становив 921,07 млрд чеків або 10 %.

Читайте також: Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

«Така динаміка – свідчення детінізації розрахунків та зростання прозорості економіки. Все більше суб’єктів господарювання  працюють у правовому полі, а споживачі уважніше ставляться до отримання розрахункових документів під час покупок, — йдеться у повідомленні ДПСУ. Фіскальний чек – не формальність, а запорука наповнення бюджету і захисту прав».

Раніше ми також писали, що станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).

10.01.2026

09.01.2026

09.01.2026

08.01.2026

07.01.2026

07.01.2026

19.12.2025
Оперативна пам'ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

Торговий бот на Polymarket перетворив $300 на $550 000

Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.