Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

04.12.2025 19:30
Ольга Деркач

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $54,75 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%

Фото: bank.gov.ua

Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в листопаді надійшло $8,15 млрд, у тому числі:

  • $6,89 млрд — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility;
  • $810,4 млн — через рахунки Світового банку;
  • $332,1 млн — від розміщення ОВДП;
  • $115,5 млн — від Банку розвитку Ради Європи.

Цікаве по темі: Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $493 млн, у тому числі:

  • $370,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $65,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
  • $30,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $18 млн — обслуговування боргу перед Світовим банком;
  • $9,2 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $282,6 млн.

Операції Національного банку на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,73 млрд та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2,73 млрд, що на 3,9% менше, ніж у жовтні.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $581,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту. Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Джерело: НБУ.

