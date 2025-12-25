Як приєднатися до Клубу білого бізнесу

close-btn
25.12.2025
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як бізнесу приєднатися до Території високої податкової довіри (Клубу білого бізнесу)

Фото: chatgpt.com, bank.gov.ua

За його словами, по-перше, для кожної категорії бізнесу є свої критерії, всі деталі – у зручному для вас форматі інфографіки (нижче).

По-друге: на сайті tpd.tax.gov.ua можна переглянути галузеву аналітику та звірити свої показники. А в Е-кабінеті податкової – дізнатися, яким критеріям ви вже відповідаєте, а над чим варто попрацювати, щоб потрапити в КББ.

«Дотримання всіх заявлених вимог – шлях до Території високої податкової довіри. Долучайтеся!», — написав Гетманцев.

Фото: t.me/getmantsevdanil

Фото: t.me/getmantsevdanil

Фото: t.me/getmantsevdanil

Фото: t.me/getmantsevdanil

Додаткові вимоги для входу до Клубу білого бізнесу

  • відсутність рішення про включення до ризикових платників ПДВ;
  • відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ — не більше 51 тис. та сплатою не пізніше 30 днів;
  • відсутність порушень граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців;
  • відсутність санкцій до платника податків та/або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

  • відсутність процедур банкрутства або припинення діяльності;
  • відсутність громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України, у платника податків та/або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників;
  • відсутність змін щодо основного виду економічної діяльності протягом останніх 12 місяців;
  • відповідність критеріям залежно від обраної системи оподаткування;
  • перебування на обліку в ДПС більше 1 року.

Зауважимо, що допускаються незначні порушення — якщо протягом останніх 3 міс. сума застосованих штрафів за порушення податкових обов’язків не перевищує одну мінімальну зарплату, які мають бути сплачені (крім тих, що оскаржуються).

Умови щодо: незначних порушень, середньої зарплати не менше мінімальної у всіх випадках, рівня середньої зарплати для унікальних платників — набрали чинності з моменту опублікування закону, прийнятого ВРУ 3 грудня 2025 р.

Раніше ми також писали, що банки все частіше позиваються до боржників. Так, рекордні 100 тисяч позовів подали українські банки цьогоріч за даними Державної судової адміністрації України. Це майже у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Рубрики: Новини Бізнес Податкова
