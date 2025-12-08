Скільки позовів до боржників подали українські банки цьогоріч — Опендатабот

Банки все частіше позиваються до боржників. Так, рекордні 100 тисяч позовів подали українські банки цьогоріч за даними Державної судової адміністрації України. Це майже у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік

100 434 позови до боржників подали українські банки. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік та рекорд за останні 7 років. Загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Понад 70% усіх цьогорічних позовів припадає на Універсал Банк/Mono (28 213 позовів), А-Банк (22 221) та Приват (20 278). З великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Загалом за останні 7 років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається Приватбанк — 191 353 позови. Наслідують Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).

Найбільше цьогоріч зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза. Помітне зростання також у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Водночас чимало банків суттєво скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння у Юнекс Банку (у 4 рази), Креді Агріколь (у 2 рази) та Укргазбанка (у 2 рази).

Варто зазначити, що рейтинг найбільш «позовних» банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів.

Нагадаємо, що за останні три місяці українці оформили в мікрофінансових організаціях понад 2 млн мікрокредитів, позичивши сумарно більш ніж 13,7 млрд грн. Від початку року попит на такі позики залишається високим: громадяни зверталися по мікрокредити понад 6,5 млн разів, а загальний обсяг виданих коштів перевищив 40 млрд грн.

Джерело: Опендатабот.