Скільки донатів збирають на банки monobank щомісяця — Опендатабот

До Міжнародного дня волонтера увага прикута до того, як на четвертий рік повномасштабної війни змінюються збори та пожертви в Україні. Загальна динаміка залишається позитивною: попри складнощі та так звану емоційну втому від війни, донатів менше не стає. Кількість офіційно зареєстрованих волонтерів у Податковій також зростає, хоча бум реєстрацій у Реєстрі волонтерів, вочевидь, уже минув. Далі — про те, як виглядає ситуація на плато у трьох найбільших фондів країни та у зборах на банках monobank

Волонтери

11 792 волонтери станом на початок грудня зареєстровано у відповідному реєстрі ДПС. Офіційних волонтерів в країні менше не стало, хоча поповнюється цей перелік не так активно, як раніше — лише +11% за рік. До порівняння, за весь 2024 рік реєстр виріс у півтора раза. Водночас від початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.

Якщо торік донатів на фонди меншало, натомість пожертви на банки в monobank збирались краще, то у 2025 ситуація змінилась. За рік сума пожертв на банки скоротилась на 19%, натомість фонди зібрали на третину більше, аніж за три попередні роки загалом.

Банки

В середньому, 2,95 млрд грн збирають українці на банки в monobank щомісяця. Загалом люди вже закинули на збори 32,47 млрд грн за 11 місяців поточного року.

Щомісяця 1,8 млн людей закидають гроші на волонтерські банки. Трохи зменшилась середня сума донату цьогоріч: 392 грн проти 413 грн торік. Ймовірно, тренд на скорочення суми донатів пов’язаний із тим, що допоміжних банок побільшало на 14%. Так, цьогоріч відкривають близько 169 тис. банок на місяць.

Водночас все більше зборів створюють одні й ті самі люди: 136 тис. власників банок на місяць проти 116 тисяч торік.

Фонди

105,87 млрд грн пожертв зібрали три найбільші фонди України: United24, Повернись живим та Фонд Притули. Це на 37% більше, ніж за 3 попередні роки разом.

Левова частка донатів — а саме 73% від топу — припадає на United24. Цьогоріч на рахунки фонду надійшли рекордні 77,7 млрд грн. Це вже утричі більше, аніж за весь 2022 рік, який вважався піковим за сумою пожертв. Переважна більшість цих коштів була направлена на потреби ЗСУ та лише 1% донатів пішов на гуманітарні цілі.

26,2 млрд грн зібрали від початку року у фонді Повернись живим. Це у 4,4 раза більше, ніж за весь 2022 рік. Ще 1,97 млрд грн припадає на Фонд Притули. За рік сума донатів зросла на чверть.

Найуспішнішим місяцем для United2 став жовтень 2025 року: сума пожертв була удвічі більшою, ніж за весь рік до того. Схожа ситуація й у Повернись живим: за місяць на рахунки фонду надійшло 19,7 млрд грн — це більше, ніж за всі 3 попередні роки разом. А от у Фонда Притули рекордним за донатами став листопад: за цей місяць зібрано 310 млн грн, що майже удвічі більше за середньомісячний показник цьогоріч.

У Повернись живим зазначають: зміни в країні та на полі бою спричинюють динамічні зміни в галузі волонтерства та благодійності. Якщо у 2014 була потреба в бронежилетах, сьогодні вже йдеться про забезпечення війська дронами, засобами зв’язку, транспортом, зброєю тощо.

Джерело: Опендатабот.