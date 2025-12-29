НКЦПФР доповнила перелік SCAM-проєктів

Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів – на черговому засіданні було оновлено список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

До переліку додано наступні SCAM-проєкти:

«MaxProfit Academy Ltd.»

«Azeta SA»

Оновлений список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на нашому офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».

Також нещодавно Нацкомісія додала до переліку:

«AI Forex Trader»;

«Cryptology Key».

Типові ознаки ризикових інвестпроєктів — в інфографіці. Серед них:

великий відсоток гарантованої дохідності;

відсутність дозволів та ліцензій;

агресивний маркетинг;

відсутність фізичного офісу;

відсутність реєстрації у країні залучення інвестицій;

відсутня акредитація інвестора;

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

відсутність підписаних документів;

настійлива пропозиція залучати друзів;

приховування права власності.

Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: [email protected].

Також нагадаємо, що Нацкомісія офіційно відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

