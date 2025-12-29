close-btn
НКЦПФР доповнила перелік SCAM-проєктів

29.12.2025 11:50
Микола Деркач

Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів – на черговому засіданні було оновлено список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

До переліку додано наступні SCAM-проєкти:

  • «MaxProfit Academy Ltd.»
  • «Azeta SA»

Оновлений список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на нашому офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».

Також нещодавно Нацкомісія додала до переліку:

  • «AI Forex Trader»;
  • «Cryptology Key».

Читайте також: НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки

Типові ознаки ризикових інвестпроєктів — в інфографіці. Серед них:

  • великий відсоток гарантованої дохідності;
  • відсутність дозволів та ліцензій;
  • агресивний маркетинг;
  • відсутність фізичного офісу;
  • відсутність реєстрації у країні залучення інвестицій;
  • відсутня акредитація інвестора;
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
  • відсутність підписаних документів;
  • настійлива пропозиція залучати друзів;
  • приховування права власності.

Читайте такожНКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів

Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: [email protected].

Також нагадаємо, що Нацкомісія офіційно відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

БезпекаІнвестиціїНовини
