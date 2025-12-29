НКЦПФР доповнила перелік SCAM-проєктів

Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів – на черговому засіданні було оновлено список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
До переліку додано наступні SCAM-проєкти:
- «MaxProfit Academy Ltd.»
- «Azeta SA»
Оновлений список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на нашому офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».
Також нещодавно Нацкомісія додала до переліку:
- «AI Forex Trader»;
- «Cryptology Key».
Читайте також: НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки
Типові ознаки ризикових інвестпроєктів — в інфографіці. Серед них:
- великий відсоток гарантованої дохідності;
- відсутність дозволів та ліцензій;
- агресивний маркетинг;
- відсутність фізичного офісу;
- відсутність реєстрації у країні залучення інвестицій;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів;
- приховування права власності.
Читайте також: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів
Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: [email protected].
Також нагадаємо, що Нацкомісія офіційно відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.
Ознайомтеся з іншими популярним матеріалами:
НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один
НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності
Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР