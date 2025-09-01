НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) видала спеціальний дозвіл компанії Inzhur на об’єднання п’яти чинних фондів у єдиний інвестиційний фонд Inzhur REIT

Це рішення формально відкриває шлях до повного запуску в Україні нового для ринку інструменту — фондів нерухомості (REIT), йдеться в пресрелізі.

REIT (Real Estate Investment Trust) — поширений у світі формат колективного інвестування, який дозволяє широкому колу інвесторів вкладати кошти у нерухомість та отримувати прибуток від оренди чи продажу активів. В Україні до цього часу подібні фонди працювали лише в обмеженому форматі.

Серед найбільших угод, які компанія готує в межах нового фонду, — купівля торговельно-розважального центру вартістю $36 млн. Угода перебуває на фінальному етапі. Також заявлено про розвиток ритейл-парків: перші об’єкти наразі на стадії проєктування.

Запуск Inzhur REIT означає появу в Україні механізму колективних інвестицій у нерухомість, що потенційно може стати доступним інструментом для широкого кола приватних та інституційних інвесторів.

Читайте також: Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025

«Наша стратегічна мета — навчити інвестувати 1 мільйон українок і українців у комерційну нерухомість протягом наступних трьох років. Для цього інвестиції повинні бути доступні буквально кожному, і створення фонду Inzhur REIT дозволить кожному українцю спробувати себе у ролі інвестора, починаючи з суми від 10 гривень. Це можливість не ризикувати значними коштами, а спробувати інвестувати, розібратися, як працює інвестиційний ринок, та стати досвідченим інвестором», — відзначає засновник компанії Inzhur Андрій Журжій.

Уже у вересні до складу Inzhur REIT приєднаються фонди «1001», «2001», Inzhur Supermarket, «Inzhur Житній» та Inzhur Ocean. Тобто у складі єдиного фонду вже на старті будуть об’єкти для супермаркетів «Сільпо», «Фора», Novus і Comfy, а також об’єкти для ресторанів McDonald’s. Запланована емісія цінних паперів Inzhur REIT становитиме 10 мільярдів гривень. Термін дії — до 20 травня 2045 року, номінальна вартість сертифіката — 10 грн, дохідність фонду — 9,5% річних у доларах США. При цьому фонд Inzhur Energy, який будує мережу народних електростанцій, залишиться окремим фондом.

«Об’єднання створює переваги, і ось основні: краща ліквідність, більше інвесторів, максимальна диверсифікація та зменшення значного впливу нових будівництв на прибутковість поточних інвесторів, вища дохідність на вкладений капітал та більше можливостей для інвестування у комерційну нерухомість найвищого рівня», — підкреслює Андрій Журжій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які зміни відбулися у небанківському фінансовому секторі у 2025 — НБУ

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025