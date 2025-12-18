close-btn
Український бренд одягу вийшов на ринок Великої Британії

18.12.2025 19:40
Ольга Деркач

Український бренд одягу «Авіація Галичини» зробив перший крок у напрямі міжнародної експансії та відкрив дебютну крамницю у Лондоні. Новий магазин почав роботу 14 грудня за адресою Dean Street, 58

Фото: chatgpt.com

AIN поспілкувався з командою бренду та зібрав подробиці про те, як відбувався вихід на британський ринок і чому саме Велика Британія стала першим закордонним напрямом.

За словами представників компанії, підготовка до запуску в Лондоні тривала близько трьох років. Вибір країни у бренді пояснюють тим, що Велика Британія від самого початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну — як на рівні державних рішень, так і завдяки позиції місцевих мешканців.

Команда наголошує, що важливою частиною ідентичності «Авіації Галичини» є маркування Proudly made in Ukraine — воно присутнє на кожній моделі одягу та підкреслює українське походження продукту.

Лондонська крамниця має площу 55 кв. м. Це перша точка бренду за межами України, адже раніше «Авіація Галичини» працювала винятково на українському ринку. PR директор Холдингу емоцій «!FEST» Тарас Маселко розповів, що у магазині працюють місцеві українці.

«Складнощі загалом стосуються іноземних ринків — нас ніхто не чекає там із хлібом-сіллю, кожен ринок відмінний. Зокрема у Європі — це тривала робота із документацією та правовим оформленням», — зазначив Маселко.

Наразі команда на новій локації продовжує доопрацьовувати інтер’єр, доводячи простір до фінального вигляду. Водночас щодо подальшого розширення за кордоном повідомили, що впродовж найближчих пів року бренд не планує відкривати нових магазинів в інших країнах.

