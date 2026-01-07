Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

Нацбанк у грудні 2025 року застосував до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в грудні 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «МІБ»:

Штраф у розмірі 13 515 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело, зокрема, до неналежного застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи неналежне виконання обов’язку здійснювати оцінку ризик-профілю банку та виявляти відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, у порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

Штраф у розмірі 1 000 000 грн за порушення, зокрема, вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами) тощо.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Таскомбанк» — штраф у розмірі 10 000 000,00 грн за порушення деяких вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також банк отримав декілька письмових застережень.

АТ «Ощадбанк» — штраф у розмірі 5 500 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Мотор-Банк» – штраф у розмірі 3 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

АБ «Кліринговий Дім» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог частини десятої статті 16 Закону про ПВК/ФТ у частині недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО, яке прийняте відповідно до вимог статті 23 Закону про ПВК/ФТ, особу, яка бере участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у такому рішенні СУО.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ПТ «Ев.Ро.Ломбард «Ев.Ро.Фінанси ЛТД і Компанія» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «ФК Голдана Плюс», а також ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» – штрафи в розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Аксіома» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту та пункту 15 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (зі змінами) (далі – Постанова № 165). Порушення полягає в наданні на запит інспекційної групи Національного банку копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні проміжки часу з порушенням строку, встановленого в запиті інспекційної групи Національного банку.

ТОВ «ФК «Центрофінанс» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів, що має відповідати технічним вимогам до якості фіксації відеосигналу, що відображають процес обслуговування клієнта, включаючи процес приймання-передавання готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій під час здійснення ним операції з купівлі / продажу іноземної валюти;

ТОВ «Лайт Фінанс» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 15, 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.

