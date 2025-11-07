Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

Нацбанк у жовтні 2025 року застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в жовтні 2025 року застосував до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «Банк Альянс»

Штраф у розмірі 67 575 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Штраф у розмірі 15 900 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також банк отримав письмове застереження.

ПАТ «МТБ Банк»

Штраф у розмірі 75 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. Штраф у розмірі 3 175 000,25 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), пунктів 3, 7, 16 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 8 (зі змінами) (далі – Положення № 8), зокрема, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами).

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Універсал Банк»

1) Штраф у розмірі 27 300 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) про осіб, з якими розірвано ділові відносини за наявності передбаченої абзацами другим та третім частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ підстав, а саме, якщо у банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк»

Штраф у розмірі 11 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. Штраф у розмірі 500 000 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку повідомляти СУО про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом четвертим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «РВС БАНК» — штраф у розмірі 3 800 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

АТ «Комінбанк» — штраф у розмірі 1 051 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпункту «а» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення СУО про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом другим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

АТ «Ідея Банк» — штраф у розмірі 500 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 9 додатка 13 до Положення № 65 у частині несвоєчасного виконання рішення СУО щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком клієнта банку.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» – штраф у розмірі 731 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку подавати в повному обсязі на запити Нацбанку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ «ФК «Абекор» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань про ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для ВК/ФТ;

ТОВ «НоваПей Кредит» — штраф у розмірі 255 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також компанія отримала письмове застереження.

У NovaPay зазначили, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.

«Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації», — повідомили представники NovaPay.

Зауважимо, що це рішення жодним чином не вплинуло на стабільність компанії і на виконання зобовʼязань перед клієнтами.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил № 140, що полягає у допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, яку установа подала до НБУ.

