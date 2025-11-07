close-btn
PaySpaceMagazine

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

07.11.2025 12:30
Микола Деркач

Нацбанк у жовтні 2025 року застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в жовтні 2025 року застосував до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «Банк Альянс»

  1. Штраф у розмірі 67 575 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
  2. Штраф у розмірі 15 900 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також банк отримав письмове застереження.

ПАТ «МТБ Банк»

  1. Штраф у розмірі 75 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
  2. Штраф у розмірі 3 175 000,25 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), пунктів 3, 7, 16 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 8 (зі змінами) (далі – Положення № 8), зокрема, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами).

Також банк отримав письмове застереження.

Читайте також: Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

АТ «Універсал Банк»

1) Штраф у розмірі 27 300 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) про осіб, з якими розірвано ділові відносини за наявності передбаченої абзацами другим та третім частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ підстав, а саме, якщо у банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк»

  1. Штраф у розмірі 11 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
  2. Штраф у розмірі 500 000 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку повідомляти СУО про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом четвертим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «РВС БАНК» — штраф у розмірі 3 800 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

АТ «Комінбанк» — штраф у розмірі 1 051 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпункту «а» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення СУО про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом другим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

АТ «Ідея Банк» — штраф у розмірі 500 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 9 додатка 13 до Положення № 65 у частині несвоєчасного виконання рішення СУО щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком клієнта банку.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» – штраф у розмірі 731 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку подавати в повному обсязі на запити Нацбанку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ «ФК «Абекор» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань про ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для ВК/ФТ;

ТОВ «НоваПей Кредит» — штраф у розмірі 255 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також компанія отримала письмове застереження.

У NovaPay зазначили, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.

«Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації», — повідомили представники NovaPay.

Зауважимо, що це рішення жодним чином не вплинуло на стабільність компанії і на виконання зобовʼязань перед клієнтами.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил № 140, що полягає у допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, яку установа подала до НБУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні 06.11.2025

Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні
У НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу в Україні 05.11.2025

У НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу в Україні
НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних 05.11.2025

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ 05.11.2025

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ
Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150 04.11.2025

Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150
НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії 04.11.2025

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  16:00

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

 Сьогодні  14:50

В Україні створили нову фондову біржу

 Сьогодні  13:40

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

 Сьогодні  12:30

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

 Сьогодні  11:20

Вчені попередили про потужні магнітні бурі

 Сьогодні  10:10

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

 06.11.2025  21:00

Капіталізація XRP зросла на $2 млрд лише за добу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.