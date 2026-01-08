Solana Mobile визначила дату запуску токена SKR та підтвердила аірдроп

Компанія Solana Mobile оголосила, що її токен SKR офіційно запустять 21 січня 2026 року. Про це команда повідомила в середу. На аірдроп для користувачів і розробників, які відповідають умовам участі, виділили 20% від загальної емісії

У грудні Solana Mobile вже підтверджувала, що SKR дебютує у січні з фіксованою пропозицією в 10 млрд токенів. Нове оголошення фактично додає конкретну дату запуску та уточнює статус аірдропу.

Для чого потрібен SKR

SKR задуманий як «керівний» і мотиваційний шар для екосистеми Solana Mobile, яка розвивається навколо смартфона Seeker та децентралізованого магазину застосунків. За словами команди, токен має стати ключовим інструментом для стимулювання участі користувачів і розробників, а також для ухвалення рішень щодо розвитку платформи.

Стейкінг, Guardians і управління

Після запуску власники SKR зможуть стейкати токени та делегувати їх так званим Guardians — групі делегатів, які виконуватимуть роль «охоронців» платформи: зокрема, перевірятимуть автентичність пристроїв, координуватимуть рев’ю застосунків і допомагатимуть із дотриманням стандартів спільноти. Участь у стейкінгу також відкриватиме доступ до механізмів управління (governance).

Читайте також: Crypto.com та Stripe спростили криптоплатежі для бізнесу

Seeker Season 2 starts now! More information is coming tomorrow. SKR launch is targeted for January 21 at 2am UTC (January 20th at 9pm EST). Stay tuned for more about airdrop allocations and the claim process. Learn more about SKR and tokenomics here: https://t.co/4NR4TJb7WR pic.twitter.com/SrK5hmiAqU — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) January 7, 2026

Окремо Solana Mobile зазначає, що програма Guardians стартує паралельно зі стейкінгом SKR, а період «розстейкінгу» триватиме приблизно два дні.

Що це означає для користувачів Seeker

Оголошення дати 21 січня дає власникам Seeker чіткіший таймлайн на тлі зростання очікувань щодо деталей аірдропу та запуску стейкінгу й управлінських функцій. При цьому команда поки не розкрила повний набір критеріїв, за якими визначалися одержувачі аірдропу, окрім того, що відповідний snapshot уже зроблено, а на розподіл виділено 20% емісії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000

Коли XRP досягне наступного рекордного максимуму: прогноз

Скільки викрали криптохакери у 2025 — звіт Finbold

Допоміжні матеріали: coindesk.com, finance.yahoo.com, hodlfm.com.