Crypto.com та Stripe спростили криптоплатежі для бізнесу

Crypto.com та Stripe оголосили про оновлення продуктів, які допоможуть бізнесу простіше приймати криптоплатежі. Завдяки інтеграції зі Stripe мільйони компаній зможуть безшовно приймати платежі з криптоактивів через Crypto.com Pay

Crypto.com став першою криптовалютною платформою, інтегрованою зі Stripe для прямих платежів із балансу. Тепер клієнти зможуть оформлювати покупку та платити своєю улюбленою криптовалютою, а також стейблкоїнами. Stripe конвертуватиме такі платежі в обрану бізнесом місцеву валюту та зараховуватиме кошти на банківський рахунок — так само, як і будь-який інший платіж.

«Збільшення щоденної доступності та корисності криптовалют для споживачів і продавців є ключовою частиною нашого бачення в Crypto.com, — сказав Джо Анзурес, генеральний менеджер і виконавчий віцепрезидент із платежів Crypto.com. — Ми раді партнерству зі Stripe — визнаним лідером у сфері цифрових платежів — щоб разом запустити нову еру криптоторгівлі».

Цікаве по темі: Stripe запустив перший у світі ШІ для платежів

Крім того, Crypto.com тепер використовуватиме Stripe, щоб його клієнти могли легко купувати криптовалюту за допомогою кредитних і дебетових карток. Це підтримає подальше розширення карткових пропозицій Crypto.com та обробку покупок картками кредитних і дебетових карток Crypto.com у США.

Нагадаємо, що Stripe разом із криптоінвесткомпанією Paradigm запустили блокчейн-проєкт для розрахунків у стейблкоїнах.

«Інкубований у Stripe, блокчейн Tempo тепер працює як незалежна компанія, що створює платіжно-орієнтований L1, оптимізований для масштабних фінансових сервісів у реальному світі», — повідомив CEO Stripe Патрік Коллісон.

Перші інвестори, Stripe та Paradigm, залучили низку впливових партнерів до розробки Tempo. Серед них — Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered і Visa.

Джерело: Crypto.com.