Криптомережа Mesh досягла статусу єдинорога

30.01.2026 17:40
Ольга Деркач

Mesh закрила раунд фінансування Series C на $75 млн, що підняло оцінку криптоплатіжної мережі до $1 млрд

Фото: freepik.com

Раунд очолила Dragonfly Capital, а також долучилися Paradigm, Moderne Ventures, Coinbase Ventures, SBI Investment і Liberty City Ventures. Частину раунду інвестори оплатили у стейблкоїнах.

Mesh допомагає бізнесам інтегрувати криптоперекази та платежі безпосередньо у свої чинні платформи, усуваючи потребу для користувачів перемикатися між сервісами. Її технологія підтримала запуск сервісу PayPal Pay with Crypto, який дає змогу оплачувати покупки широким спектром криптовалют і через сумісні гаманці.

Залучені кошти мають пришвидшити розширення Mesh у регіони на кшталт Латинської Америки, Азії та Європи, а також профінансувати розвиток продукту й посилити глобальну мережу, яка вже охоплює понад 900 млн користувачів у світі. Раніше компанія оголосила про вихід на ринок Індії, пояснивши це молодим технічно підкованим населенням країни та більш ніж $125 млрд щорічних грошових переказів.

«Крипторинок за задумом є переповненим: щодня з’являються нові токени та нові протоколи, — каже Бем Азізі, CEO Mesh. — Ця фрагментація створює реальне тертя в досвіді оплати для клієнтів. Ми зосереджені на тому, щоб уже зараз будувати необхідну інфраструктуру для з’єднання гаманців, блокчейнів і активів, аби вони могли працювати як єдина мережа».

Нагадаємо, що міжбанківська мережа обміну повідомленнями Swift додасть до своєї інфраструктури блокчейн-реєстр спільного доступу після успішного завершення випробувань сумісності цифрових активів у співпраці з BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo та Societe Generale – Forge.

Раніше ми писали, що гігант BNPL-сегмента Klarna запустив миттєві P2P-перекази у 13 європейських країнах, зробивши черговий крок у трансформації на цифровий банк. Нова функція дає змогу клієнтам Klarna надсилати гроші друзям і родині прямо з застосунку Klarna.

Джерело: Finextra.

