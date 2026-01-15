Klarna виходить на ринок P2P-переказів

Гігант BNPL-сегмента Klarna запустив миттєві P2P-перекази у 13 європейських країнах, зробивши черговий крок у трансформації на цифровий банк

Нова функція дає змогу клієнтам Klarna надсилати гроші друзям і родині прямо з застосунку Klarna — наприклад, щоб розділити рахунок або надіслати грошовий подарунок.

Запуск ще глибше інтегрує Klarna у щоденні банківські сценарії: компанія позиціонує себе як центральний хаб для повсякденних витрат і керування фінансами. Це продовження розвитку після запуску рахунків Klarna Balance та стрімкого зростання популярності Klarna Card — понад 4 млн реєстрацій лише за чотири місяці після старту.

«Клієнтам набридли комісії традиційного банкінгу — саме тому мільйони підписалися на Klarna Card за кілька місяців після запуску. Завдяки P2P-переказам ми робимо керування всіма платежами через Klarna ще простішим, додаючи також невеликі перекази. Це робить управління грошима швидшим, простішим і дешевшим», — говорить Себастіан Семіатковскі, співзасновник і CEO Klarna.

Щоб надіслати гроші, користувач обирає отримувача за номером телефону, електронною поштою, QR-кодом або зі збережених контактів. Після підтвердження суми Klarna проводить перевірки на шахрайство та відповідність умовам, а потім виконує платіж. На момент запуску перекази працюють між користувачами Klarna, але компанія планує незабаром розширити їх і на отримувачів, які не є клієнтами Klarna, а також додати міжнародні перекази.

Семіатковскі назвав неправдивими твердження, що ініціатива нібито виводить Klarna у пряму конкуренцію зі скандинавськими мобільними платіжними сервісами Vipps і Swish.

«Усі банки пропонують перекази між рахунками різними способами», — каже він.

Він також додає, що хоча P2P-перекази Klarna наразі працюють на традиційній банківській інфраструктурі, компанія вже досліджує варіанти на базі стейблкоїнів як альтернативний спосіб грошових переказів.

