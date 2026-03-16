Київ опустився у рейтингу найдорожчих міст за житлом

За останні шість місяців Київ суттєво погіршив позиції у рейтингу європейських міст за вартістю житла — столиця опустилася одразу на 50 рядків. За даними Numbeo — найбільшої у світі бази даних про рівень вартості життя, включно з цінами на нерухомість — місто нині займає 188-ме місце серед 222 міст. Середня ціна квадратного метра житла у центрі становить 2345 євро

Для порівняння, наприкінці серпня 2025 року Київ перебував на 137-й позиції рейтингу міст за цінами на житло. Ще роком раніше, у серпні 2024-го, українська столиця була на 100-му місці, тоді квадратний метр у центрі коштував приблизно 2430 євро.

Попри зниження вартості житла, загальні витрати на життя у столиці зросли. За підрахунками рейтингу, орієнтовні щомісячні витрати для сім’ї з чотирьох осіб нині становлять 84 476 гривень без урахування оренди. Пів року тому цей показник оцінювали на рівні 79 968 гривень.

Зросли також витрати для однієї людини. Якщо раніше вони становили близько 23 000 гривень на місяць (без житла), то зараз оцінюються у 23 420 гривень. Водночас загалом Київ залишається значно дешевшим за Нью-Йорк — приблизно на 68,2% без урахування орендної плати.

База Numbeo аналізує не лише ціни на нерухомість, а й загальну вартість життя в містах. У розрахунки входять ціни на продукти харчування, ресторани, транспорт, комунальні послуги та інші базові витрати. Усі ці показники порівнюються з аналогічними витратами у Нью-Йорку, який використовується як базове місто для індексу.

Якщо порівнювати Київ зі столицями сусідніх держав, то там житло значно дорожче. Наприклад, Прага займає 20-те місце у рейтингу із середньою ціною 8787 євро за квадратний метр у центрі міста. Варшава розташувалася на 70-й позиції з ціною 5397 євро, а Братислава — на 71-й сходинці з показником 5338 євро.

За останні пів року змінився і список міст із найдорожчою нерухомістю. У першій десятці нині домінують міста Швейцарії, а також Німеччини, Великої Британії та Франції. У цих містах квадратний метр житла у центральних районах може коштувати подекуди у десять разів більше, ніж у Києві.

Найвищі ціни на житло зафіксовані у Швейцарії: одразу сім міст країни потрапили до топ-10 із показниками від 13 000 до 28 000 євро за квадратний метр.

Водночас до п’ятірки міст із найдешевшим житлом потрапили одразу три українські міста. Одеса посіла 219-те місце з ціною 1334 євро за квадратний метр у центрі. Дніпро та Харків поділили останні позиції рейтингу — 221-шу та 222-гу — із показником близько 949 євро за квадрат.

Ще одне українське місто — Львів — займає 215-те місце. Тут середня ціна квадратного метра житла у центрі оцінюється у 1742 євро.

Джерело: LIGA.net.