Скільки податків отримали місцеві бюджети за п’ять місяців

За січень-травень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло ₴231,3 млрд податків і зборів. Це на 15,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року

Про це повідомила Державна податкова служба на своїй офіційній сторінці.

Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів традиційно залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За перші п’ять місяців року його надходження сягнули ₴134,2 млрд, що на 19,6% перевищує показник за той самий період 2025 року.

За словами виконуючої обовʼязки голови ДПС Лесі Карнаух, місцеві бюджети безпосередньо впливають на розвиток громад, фінансуючи відновлення житла, ремонт інфраструктури, а також роботу освітніх і медичних закладів.

Серед інших ключових джерел надходжень до місцевих бюджетів:

єдиний податок — ₴39,1 млрд (+10,3%);

податок на майно — ₴25,4 млрд (+13,7%);

податок на прибуток підприємств — ₴17,9 млрд (+1,3%);

туристичний збір — ₴161,8 млн (+22,6%);

збір за місця для паркування транспортних засобів — ₴97 млн (+11%).

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Найшвидше серед основних платежів зростали надходження від туристичного збору та ПДФО. Це може свідчити як про поступове відновлення ділової активності в регіонах, так і про збереження стабільної зайнятості населення.

У ДПС наголосили, що важливу роль у забезпеченні надходжень відіграють відповідальний бізнес і громадяни, які продовжують сплачувати податки попри воєнні виклики. Водночас податкова служба продовжує розширювати інструменти підтримки платників.

Зокрема, ДПС збільшує мережу Офісів податкових консультантів, надає інформаційну підтримку отримувачам грантів, допомагає підприємцям адаптуватися до змін у законодавстві та впроваджує нові цифрові сервіси для взаємодії з платниками податків.

Нагадаємо, що у Польщі почастішали випадки, коли українцям донараховують податки через проживання та роботу в країні. Йдеться насамперед про громадян, які переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, але продовжили дистанційно працювати на українські компанії та сплачувати податки в Україні.

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