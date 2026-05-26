За що Податкова найчастіше штрафує бізнес

Податкова служба повідомила про перші результати роботи цифрового сервісу TAX Control. За даними ДПС, завдяки повідомленням громадян про можливі порушення під час податкового контролю окремим платникам уже нарахували понад ₴3,5 млн фінансових санкцій

Сервіс запустили наприкінці минулого року як електронний інструмент для збору інформації про ймовірні порушення у сфері торгівлі та надання послуг. У ДПС заявляють, що TAX Control уже допомагає ефективніше виявляти випадки роботи в тіні та реагувати на скарги споживачів.

Найчастіше українці повідомляли про незастосування РРО або ПРРО та відмову у видачі фіскального чека. Такі звернення становили 47% від усіх повідомлень, отриманих через сервіс.

Ще 30% звернень стосувалися здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. У податковій наголошують, що такі випадки можуть свідчити про роботу бізнесу поза офіційним обліком та ухилення від сплати податків.

Решта 23% повідомлень пов’язані з відмовою у безготівковому розрахунку, торгівлею без необхідних ліцензій або використанням неоформленої праці.

Найбільше повідомлень про можливі порушення надійшло з Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей, а також із Києва.

У ДПС зазначають, що TAX Control доступний на офіційному вебпорталі служби. Віджет сервісу розміщений у правому верхньому куті головної сторінки.

Податкова закликає громадян активніше користуватися інструментом для повідомлень про порушення, пов’язані з розрахунковими операціями, ліцензуванням та офіційним оформленням працівників. У відомстві вважають, що це допоможе посилити контроль за дотриманням податкового законодавства та зменшити частку тіньового сектору економіки.

Джерело: Державна податкова служба України.