close-btn
PaySpaceMagazine

За що Податкова найчастіше штрафує бізнес

26.05.2026 17:10
Ольга Деркач

Податкова служба повідомила про перші результати роботи цифрового сервісу TAX Control. За даними ДПС, завдяки повідомленням громадян про можливі порушення під час податкового контролю окремим платникам уже нарахували понад ₴3,5 млн фінансових санкцій

Скільки штрафів стягнула Податкова завдяки TAX Control

Фото: tax.gov.ua

Сервіс запустили наприкінці минулого року як електронний інструмент для збору інформації про ймовірні порушення у сфері торгівлі та надання послуг. У ДПС заявляють, що TAX Control уже допомагає ефективніше виявляти випадки роботи в тіні та реагувати на скарги споживачів.

Найчастіше українці повідомляли про незастосування РРО або ПРРО та відмову у видачі фіскального чека. Такі звернення становили 47% від усіх повідомлень, отриманих через сервіс.

Ще 30% звернень стосувалися здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. У податковій наголошують, що такі випадки можуть свідчити про роботу бізнесу поза офіційним обліком та ухилення від сплати податків.

Решта 23% повідомлень пов’язані з відмовою у безготівковому розрахунку, торгівлею без необхідних ліцензій або використанням неоформленої праці.

Також читайте: Скільки туристичного збору надійшло громадам у 2026 — Податкова

Найбільше повідомлень про можливі порушення надійшло з Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей, а також із Києва.

У ДПС зазначають, що TAX Control доступний на офіційному вебпорталі служби. Віджет сервісу розміщений у правому верхньому куті головної сторінки.

Податкова закликає громадян активніше користуватися інструментом для повідомлень про порушення, пов’язані з розрахунковими операціями, ліцензуванням та офіційним оформленням працівників. У відомстві вважають, що це допоможе посилити контроль за дотриманням податкового законодавства та зменшити частку тіньового сектору економіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інтернет в Україні може подорожчати: для провайдерів готують новий податок

Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

Джерело: Державна податкова служба України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки туристичного збору надійшло громадам у 2026 — Податкова 25.05.2026

Скільки туристичного збору надійшло громадам у 2026 — Податкова
Інтернет в Україні може подорожчати: для провайдерів готують новий податок 25.05.2026

Інтернет в Україні може подорожчати: для провайдерів готують новий податок
Скільки грошей задекларували українці за 2025 рік 21.05.2026

Скільки грошей задекларували українці за 2025 рік
Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії 20.05.2026

Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії
Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова 20.05.2026

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова
Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg 19.05.2026

Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg

Вибір редакції
Всі
Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  18:20

Польський маркетплейс заходить на український ринок

 Сьогодні  17:10

За що Податкова найчастіше штрафує бізнес

 Сьогодні  16:00

Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда

 Сьогодні  13:40

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

 Сьогодні  12:30

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

 Сьогодні  11:20

Банки розширять фінансування оборонної галузі

 Сьогодні  10:10

Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.