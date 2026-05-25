Як уберегти смартфон від шпигунського ПЗ

25.05.2026 19:30
Микола Деркач

Шпигунське програмне забезпечення (ПЗ) може дати зловмисникам доступ до дзвінків, листування, камери та геолокації смартфона. Apple, Google та WhatsApp уже запустили додаткові режими захисту — розбираємо, як вони працюють

Фото: magnific.com

Шпигунське ПЗ для смартфонів давно перестало бути інструментом лише для спецслужб чи гучних політичних справ. За останні роки журналісти, активісти, правозахисники та навіть звичайні користувачі дедалі частіше стають мішенями цифрового стеження. Через такі програми зловмисники можуть отримати майже повний доступ до смартфона — від листування й фото до мікрофона, камери та геолокації.

Найнебезпечніше те, що сучасні атаки часто працюють без жодних дій з боку жертви. Деякі шпигунські інструменти заражають пристрій навіть без переходу за посиланням чи відкриття файлів. Саме тому Apple, Google та Meta останніми роками почали впроваджувати спеціальні режими захисту для користувачів.

Одним із найвідоміших рішень став Lockdown Mode від Apple. Цей режим обмежує частину функцій iPhone та інших пристроїв компанії, але водночас значно ускладнює злам. Після активації блокуються деякі вкладення в iMessage, обмежуються вебтехнології у Safari, вимикаються окремі функції FaceTime та SharePlay, а також забороняється автоматичне підключення до небезпечних Wi-Fi-мереж. Крім того, смартфон перестає працювати з мережами 2G і 3G, які вважаються менш захищеними.

Google також пропонує кілька інструментів безпеки. Advanced Protection Program посилює захист облікового запису Google: активує додаткові перевірки входу, сканує Gmail на фішингові листи та обмежує доступ сторонніх застосунків до акаунта. Для Android окремо доступний режим Advanced Protection Mode, який блокує встановлення програм із невідомих джерел, активує додатковий захист пам’яті пристрою та автоматично блокує телефон при підозрілій активності.

Окремі інструменти безпеки отримав і WhatsApp. У застосунку з’явилася функція Strict Account Settings, яка автоматично вмикає двофакторну автентифікацію, приховує IP-адресу під час дзвінків, вимикає попередній перегляд посилань та блокує повідомлення та медіафайли від невідомих користувачів. Також месенджер може попереджати про підозрілі зміни акаунта або спроби перехоплення доступу.

Експерти з кібербезпеки наголошують, що жоден захист не гарантує повної безпеки, адже розробники шпигунського ПЗ постійно шукають нові способи атак. Водночас додаткові режими безпеки значно підвищують складність злому та можуть стати критично важливими для захисту особистих даних.

За матеріалами techcrunch.com.

