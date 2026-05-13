Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні

13.05.2026 18:50
Ольга Деркач

Світові цифрові компанії продовжують наповнювати український бюджет навіть в умовах війни. За перші чотири місяці 2026 року міжнародні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд грн так званого «податку на Google»

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

У валютному еквіваленті надходження становили $97,6 млн та €52 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року сума зросла на 1,5 млрд грн, що свідчить про подальше збільшення споживання цифрових сервісів українцями та розширення присутності міжнародних платформ на українському ринку.

Серед найбільших платників податку — Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games та Wargaming. Йдеться про компанії, чиїми сервісами українці користуються щодня: онлайн-рекламою, стримінговими платформами, маркетплейсами, мобільними застосунками та відеоіграми.

Так званий «податок на Google» в Україні діє з 2022 року. Він передбачає сплату 20% ПДВ іноземними компаніями, які продають електронні послуги українським користувачам. До таких послуг належать онлайн-реклама, цифровий контент, хмарні сервіси, програмне забезпечення, підписки на відео- та аудіоплатформи, а також продаж застосунків та ігор.

Фактично механізм працює за моделлю, яку раніше впровадили країни ЄС та низка інших держав. Його головна мета — створити однакові правила для локального бізнесу й міжнародних корпорацій, які отримують прибуток від української аудиторії.

За словами очільниці ДПС, із початку 2026 року ще дев’ять компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом наразі офіційно сплачують цей податок уже 154 міжнародні компанії.

«Рівні правила для всіх учасників ринку – це те, що активно впроваджуємо. Незалежно від того, чи це локальна компанія, чи глобальна корпорація», — додала Леся Карнаух.

Для держбюджету ці надходження стали одним із помітних джерел доходів від цифрової економіки. Особливо з огляду на те, що значна частина сучасного споживання перемістилася в онлайн-сегмент — від реклами й покупок до розваг та програмного забезпечення.

