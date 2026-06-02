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Де вигідніше зберігати гроші українцям у 2026

02.06.2026 19:30
Микола Деркач

На тлі війни, інфляції та поступового послаблення гривні українці дедалі частіше шукають способи не просто накопичити кошти, а й захистити їх від знецінення. Старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович порівняв найпопулярніші варіанти інвестування 100 тис. грн строком на один рік та оцінив, який із них найкраще зберігає купівельну спроможність грошей

Де вигідніше зберігати гроші українцям у 2026

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це пише Finance.ua з посиланням на Уніан.

Для розрахунків експерт припустив, що протягом наступних 12 місяців інфляція та девальвація гривні становитимуть по 10%. Також враховано, що доходи за депозитами оподатковуються ПДФО та військовим збором, тоді як дохід від ОВДП податками не обкладається.

Гривневий депозит за середньою ринковою ставкою 13,93% річних приносить близько 13 930 грн доходу. Після сплати податків вкладник отримує приблизно 10 726 грн чистого прибутку, а загальна сума на рахунку зростає до 110 726 грн. Проте інфляція фактично нівелює цей результат: реальна купівельна спроможність коштів майже не збільшується, а навіть трохи знижується.

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Не кращу картину демонструють валютні депозити. Якщо вкласти 100 тис. грн у долари та розмістити їх під середню ставку 1,14% річних, через рік після конвертації назад у гривню можна отримати майже 110 тис. грн. Однак через зростання цін ці кошти матимуть меншу купівельну спроможність, ніж на момент інвестування. Аналогічна ситуація спостерігається і з депозитами в євро, де дохідність ще нижча — близько 0,46% річних. За оцінками аналітика, реальні втрати купівельної спроможності в цьому випадку будуть навіть більшими, ніж у доларовому варіанті.

Найкращий результат серед розглянутих інструментів показали облігації внутрішньої державної позики. Для прикладу Котович взяв річні ОВДП із дохідністю 15,15%. Інвестиція в 100 тис. грн приносить 15 150 грн доходу, а загальна сума після погашення становить 115 150 грн. Оскільки дохід за такими паперами не оподатковується, навіть після врахування інфляції інвестор зберігає позитивний реальний результат — близько 3,6 тис. грн.

За словами експерта, гривневий депозит залишається найкращим вибором серед депозитних продуктів, оскільки дозволяє мінімізувати втрати від інфляції. Валютні вклади більше забезпечують психологічне відчуття захисту та можуть виправдати себе лише у випадку значної девальвації гривні. Водночас ОВДП наразі виглядають найпривабливішим інструментом для тих, хто готовий розмістити кошти на рік і прагне отримати максимальний реальний дохід.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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