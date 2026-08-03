Біткоїн vs Ethereum: хто переміг у липневій ETF-битві

Після двох місяців значних відтоків спотові ETF на Біткоїн у липні нарешті повернулися до позитивної динаміки. Водночас їхній результат виявився доволі скромним, особливо на тлі фондів, орієнтованих на Ethereum, які залучили більш ніж удвічі більше нового капіталу

Березень і квітень були успішними для спотових ETF на Біткоїн: за цей період інвестори спрямували до них понад $3 млрд. Однак у травні тенденція різко змінилася — чистий відтік становив $2,43 млрд. Червень став найгіршим місяцем за всю історію спостережень: із фондів вивели ще понад $4,5 млрд. Загалом за два місяці відтік наблизився до $7 млрд, а сукупний обсяг чистих надходжень скоротився з понад $58 млрд до $51 млрд.

Липень розпочався значно краще. За перший повний тиждень ETF на Біткоїн залучили майже $200 млн, за другий — ще $76 млн, а за третій — $34 млн. Проте обсяги надходжень поступово знижувалися. Така динаміка збіглася з нестабільною поведінкою самого активу, ціна якого протягом місяця рухалася нерівномірно й не дала інвесторам достатньо підстав для активнішого повернення до фондів.

Останній тиждень липня знову завершився відтоком: інвестори вивели $61,53 млн. Найгіршим днем стала п’ятниця, коли чистий відтік перевищив $265 млн. У підсумку липень приніс фондам $172,42 млн чистих надходжень. Цього вистачило, щоб перервати негативну серію, але було недостатньо для компенсації втрат попередніх двох місяців.

Натомість ETF на Ethereum продемонстрували помітно сильніший результат. У травні вони втратили $541 млн, у червні — ще $529 млн, однак у липні залучили $365,17 млн. Це більш ніж удвічі перевищує показник фондів на Біткоїн.

Також читайте: Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні

Крім того, ETF на Ethereum завершили в плюсі всі чотири повні тижні липня. Навіть протягом останнього тижня лише один торговий день був негативним. Така активність інвесторів могла стати одним із чинників відновлення курсу ETH: за місяць актив подорожчав приблизно на 20%, продемонструвавши найкращий місячний результат рівно за рік.

Таким чином, формальним переможцем липня став Ethereum: його фонди залучили більше капіталу, а сам актив показав значно сильнішу цінову динаміку. Водночас для Біткоїна липень також став важливим, адже він зупинив двомісячну хвилю відтоків.

Липнева статистика показала, що інвестори дедалі уважніше дивляться не лише на головний криптоактив, а й на потенціал ширшого ринку. Ethereum упевнено виграв місяць за обсягом припливу капіталу та ціновою динамікою, однак Біткоїн зберігає ключову перевагу — статус основного інституційного орієнтира криптоіндустрії. Тож справжня боротьба між двома активами лише набирає обертів, а серпень покаже, чи був успіх Ethereum початком нового тренду, чи лише яскравим епізодом на тлі довгострокового домінування Біткоїна.

Тепер увага ринку зосереджена на серпні. Історично цей місяць не був особливо сприятливим для Ethereum, хоча в окремі роки актив демонстрував двозначне зростання. Для Біткоїна головним завданням залишається закріплення позитивної динаміки та повернення стабільного інтересу з боку інституційних інвесторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер перетворив $875 на $800 000 за 2 дні

Мережі Ethereum виповнилося 11 років

Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024

Джерело: CryptoPotato.