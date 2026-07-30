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Біткоїн може подорожчати до $450 тисяч — аналітик

30.07.2026 15:00
Ольга Деркач

Біткоїн може зрости до $380–450 тисяч уже у 2028 році. Такий прогноз озвучив криптоаналітик Sykodelic, який вважає нинішнє падіння ринку не завершенням бичачого циклу, а лише проміжною корекцією

Біткоїн може подорожчати до $450 тисяч — аналітик

Фото: magnific.com/fabrikasimf

На думку експерта, Біткоїн усе ще перебуває в середині масштабнішого циклу зростання. Ця позиція суперечить очікуванням багатьох трейдерів, які вважають, що ринок досяг свого максимуму ще у жовтні 2025 року.

Sykodelic порівнює поточну ситуацію з періодами 2011–2013 та 2019–2021 років, коли після суттєвого падіння Біткоїн відновлював зростання і встановлював нові максимуми. За його прогнозом, криптовалюта може досягти діапазону $380–450 тисяч, починаючи з березня 2028 року.

Розрахунки аналітика базуються на двох ключових індикаторах. Перший — це 200-тижнева проста ковзна середня, помножена на п’ять. За словами Sykodelic, цей показник уже перебуває поблизу $320 тисяч і продовжуватиме зростати разом із ціною Біткоїна.

Другий інструмент — статистичний діапазон 95-го квантиля, який наразі вказує на потенційний рівень близько $330 тисяч.

Аналітик також звернув увагу, що для досягнення позначки $380 тисяч Біткоїну потрібно зрости приблизно у 5,5 раза від поточних рівнів. Для порівняння, під час попереднього великого циклу актив подорожчав більш ніж у 20 разів — із $3 тисяч до $69 тисяч.

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Водночас прогноз викликав критику серед учасників криптоспільноти. Користувач X під ніком Bitcoin Daily, який називає себе фахівцем із Data Science, заявив, що розрахунки Sykodelic не враховують низку попередніх циклів і можуть бути вибірковими.

Критики також наголосили, що історично максимуми Біткоїна формувалися після халвінгів. Останні три циклічні вершини були зафіксовані через 525, 546 та 534 дні після скорочення винагороди майнерам.

Натомість березень 2028 року, на який орієнтується Sykodelic, припадатиме приблизно за 38 днів до наступного халвінгу. Опоненти аналітика вважають, що така модель не відповідає історичній поведінці ринку.

Сам Sykodelic відкинув критику, зазначивши, що попередні цикли не завжди розвивалися за однаковим сценарієм. На його думку, поточна корекція може стати лише паузою перед новим етапом зростання.

Попри сміливий прогноз, майбутня динаміка Біткоїна залежатиме від стану глобальних ринків, монетарної політики США, активності інституційних інвесторів і попиту на спотові біткоїн-ETF.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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