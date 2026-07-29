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На скільки зріс криптопортфель BlackRock у липні

29.07.2026 11:20
Ольга Деркач

У липні вартість криптовалютного портфеля BlackRock Inc. (NYSE: BLK) зросла майже на $5 млрд

На скільки зріс криптопортфель BlackRock у липні

Фото: wikimedia.org, pngwing.com

За даними Arkham Intelligence, з 1 до 28 липня криптопортфель BlackRock збільшився на $4,8 млрд — із $49,15 млрд до приблизно $53,95 млрд. Таким чином, за цей період вартість криптовалютних активів компанії зросла на 9,77%.

Вартість активів біржового фонду iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від BlackRock збільшилася на $3,64 млрд — із $44,69 млрд станом на 1 липня до приблизно $48,33 млрд.

Водночас вартість активів iShares Ethereum Trust (ETHA) зросла на $1,16 млрд — із $4,46 млрд на початку липня до $5,62 млрд станом на вівторок.

Чому криптопортфель BlackRock зріс у липні

Зростання вартості Біткоїн-активів IBIT було зумовлене насамперед подорожчанням самої криптовалюти, оскільки протягом цього періоду фонд був нетто-продавцем BTC.

У липні ціна Біткоїна (BTC) зросла на $5 202, або на 8,65%. На момент написання актив торгувався приблизно по $65 330.

Водночас BlackRock скоротила обсяг своїх Біткоїн-активів на 3 420 BTC — із 743 190 монет на початку місяця до 739 770 BTC.

Зростання вартості ETHA протягом останніх кількох тижнів пояснюється як подорожчанням Ethereum (ETH), так і відновленням попиту на актив.

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У липні ціна ETH зросла більш ніж на 21% і на момент написання становила близько $1 952.

Крім того, компанія придбала 105 920 ETH, збільшивши свої запаси Ethereum із 2,77 млн монет станом на 1 липня до 2,88 млн станом на 28 липня.

Ротація капіталу на криптовалютному ринку

Зміни у структурі криптопортфеля BlackRock можуть свідчити про те, що інституційні інвестори починають віддавати перевагу Ethereum перед Біткоїном на тлі зростання регуляторної визначеності у криптовалютній галузі в різних країнах.

Як пояснив колишній керівник інвестиційного фонду Аксель Кібар, графік співвідношення ETH/BTC уже підтвердив розворот ринку після місяця низхідного тренду.

Таким чином, Ethereum може отримати більше переваг від відновлення попиту з боку інвесторів BlackRock.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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