Криптотрейдер заробив $800 тис. на мемкоїні в мережі Robinhood Chain

Криптотрейдер перетворив інвестицію в розмірі $44,3 тис. на $811 тис., зробивши ставку на Pons (PONS) — один із проєктів, що найшвидше розвиваються в мережі Robinhood Chain

За даними платформи Arkham, власник гаманця з міткою 0x194 придбав токени, коли ринкова капіталізація PONS становила $3,7 млн. У результаті трейдер отримав трохи більше ніж 1% від загальної пропозиції активу.

Відтоді PONS став провідною платформою для запуску мемкоїнів у мережі Robinhood Chain. Ринкова капіталізація токена сягнула рекордних $57 млн, після чого 27 липня стабілізувалася на рівні близько $51 млн. Вартість PONS становила $0,06 після добового зростання на 21%.

У результаті початкова інвестиція власника гаманця 0x194 тепер оцінюється приблизно у $811 тис. Це у 18,3 раза більше за вкладену суму.

Загальна вартість активів трейдера перевищує $858 тис. Увесь його портфель складається з проєктів екосистеми Robinhood. Наразі він володіє приблизно 12,65 млн токенів PONS, а решта коштів розподілена між кількома менш значними активами, зокрема Yolo (YOLO), Juggernaut (JGN) і Hoodrat (HOODRAT).

PONS очолює зростання екосистеми Robinhood Chain

Імовірно, зростання токена насамперед було спричинене дедалі активнішим використанням платформи Pons, а також очікуваннями щодо майбутнього оновлення V2.

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Передбачається, що нова версія запровадить механізм bonding curve на базі Ethereum (ETH), інтеграцію з Uniswap V4, а також підтримку торгових пар зі стейблкоїнами й токенізованими акціями.

Очікується, що нові функції розширять можливості платформи для випуску токенів, поєднавши мемкоїни з інфраструктурою реальних токенізованих активів — RWA.

Це особливо примітно з огляду на те, що обсяг токенізованих реальних активів у Robinhood збільшився приблизно у п’ять разів менш ніж за два тижні.

Що стосується PONS, близько 20% від загальної пропозиції токенів було спалено протягом восьми днів після запуску платформи. Команда планує й надалі підтримувати дефляційну модель токена за допомогою викупу активів за рахунок доходів платформи та регулярного спалювання токенів.

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Джерела: Finbold, The Crypto Times.