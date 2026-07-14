10 криптовалют, на які варто звернути увагу у липні

Ринок криптовалют залишається одним із найдинамічніших сегментів фінансової індустрії. Попри високу волатильність, цифрові активи продовжують привертати увагу як приватних, так і інституційних інвесторів

Експерти Forbes сформували перелік криптовалют, які вирізняються значною ринковою капіталізацією, активним розвитком екосистеми та перспективними сценаріями використання. Розповідаємо про десять проєктів, за якими варто стежити у липні.

Біткоїн (BTC) залишається беззаперечним лідером ринку, контролюючи понад половину його капіталізації. Найстаріша криптовалюта традиційно розглядається як «цифрове золото» та інструмент для збереження вартості. Попри критику через високе енергоспоживання, Bitcoin залишається головним орієнтиром для всього крипторинку.

Ethereum (ETH) утримує статус найбільшої платформи для смартконтрактів і децентралізованих застосунків. Саме на його блокчейні працює більшість DeFi-проєктів, NFT-платформ і Web3-сервісів. Серед головних переваг — потужна спільнота розробників та широка екосистема.

BNB вже давно вийшов за межі токена криптобіржі Binance. Сьогодні він використовується для проведення транзакцій, роботи децентралізованих застосунків і оплати комісій у мережі BNB Smart Chain. Водночас перспективи активу значною мірою залежать від розвитку екосистеми Binance.

XRP, створений компанією Ripple, орієнтований на міжнародні платежі. Його головні переваги — висока швидкість переказів і низькі комісії. Разом із тим інвестори продовжують звертати увагу на питання централізації та залежності токена від Ripple.

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Solana (SOL) залишається одним із головних конкурентів Ethereum. Блокчейн відомий високою швидкістю обробки транзакцій і низькою їхньою вартістю. Попри минулі перебої в роботі мережі, Solana поступово відновлює активність розробників і користувачів.

TRON (TRX) робить ставку на дешеві та швидкі транзакції, а також розвиток децентралізованих застосунків. Платформа активно використовується у сфері цифрового контенту та блокчейн-ігор, хоча регуляторні ризики навколо її засновника залишаються фактором невизначеності.

Серед нових проєктів увагу привертає Hyperliquid (HYPE) — децентралізована біржа з власним блокчейном, яка спеціалізується на високошвидкісній торгівлі та похідних фінансових інструментах. Проєкт швидко набирає популярності серед професійних трейдерів, хоча його екосистема ще перебуває на стадії активного розвитку.

Ще один перспективний проєкт — Rain (RAIN), який створює інфраструктуру для ринків прогнозування. Платформа дозволяє розробникам запускати власні сервіси прогнозів, а нещодавно залучила значне фінансування для масштабування екосистеми.

UNUS SED LEO (LEO) — службовий токен компанії iFinex, що використовується в екосистемі Bitfinex. Його власники отримують знижки на торгові комісії та інші переваги, а механізм регулярного спалювання токенів підтримує дефіцит активу.

Завершує список Zcash (ZEC) — одна з найвідоміших криптовалют, орієнтованих на конфіденційність. Завдяки технології доказів із нульовим розголошенням (zero-knowledge proofs) користувачі можуть приховувати деталі своїх транзакцій. Попри порівняно невисоке поширення, Zcash залишається одним із ключових приватних блокчейн-проєктів.

Попри різні підходи до розвитку, усі десять криптовалют мають спільну рису — вони формують ключові напрями розвитку цифрових фінансів. Водночас інвесторам варто пам’ятати, що крипторинок залишається високоризиковим, тому будь-які інвестиційні рішення потребують ретельного аналізу та зваженої оцінки ризиків.

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