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Якою буде ціна Біткоїна у серпні — прогноз

14.07.2026 10:10
Ольга Деркач

Алгоритм машинного навчання, який відстежує Finbold AI Agent, прогнозує, що 1 серпня 2026 року Біткоїн (BTC) торгуватиметься в середньому на рівні $64 784, що приблизно на 2,9% вище за його поточну ціну

Якою буде ціна Біткоїна у серпні — прогноз

Фото: magnific.com/fabrikasimf

Прогноз сформовано на основі поєднання технічних індикаторів, зокрема MACD (Moving Average Convergence Divergence) та RSI (Relative Strength Index), а також оцінок кількох провідних моделей штучного інтелекту.

Згідно з даними, найоптимістичніший прогноз представила модель Claude Opus 4.6, яка очікує зростання Біткоїна до $66 800 — це на 6,1% вище від поточного рівня. Найстриманішу оцінку надала Gemini 3 Flash, яка прогнозує курс $61 250, що означає можливе зниження приблизно на 2,7%.

Водночас GPT-5.2 прогнозує зростання Біткоїна до $65 850 (+4,6%), а Grok 4.1 очікує ціну на рівні $65 235, що відповідає підвищенню на 3,6%.

Загалом сукупний прогноз Finbold AI Agent свідчить про помірно оптимістичні очікування щодо динаміки Біткоїна напередодні серпня.

Технічні індикатори сигналізують про покращення настроїв

Технічний аналіз показує, що після різкого падіння на початку червня ринковий імпульс поступово відновлюється. Індикатор MACD останніми тижнями демонструє висхідну динаміку, що свідчить про посилення «бичачого» тренду. Водночас RSI вийшов із зони перепроданості й наразі перебуває поблизу нейтральної позначки 50.

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Графік ціни також вказує на стабілізацію Біткоїна після тривалого періоду корекції: останні торги сформували вищий рівень підтримки порівняно з мінімумами, зафіксованими наприкінці червня.

Аналіз ціни Біткоїна

Прогноз з’явився на тлі того, що криптовалюта все ще не може впевнено закріпитися вище позначки $65 000. На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $63 116, що приблизно на 1,2% нижче, ніж добою раніше.

З технічної точки зору BTC залишається нижче своєї 50-денної простої ковзної середньої (SMA), яка проходить на рівні $64 936. Це свідчить про те, що середньостроковий імпульс поки що залишається слабким, хоча прорив вище цього рівня міг би суттєво посилити аргументи на користь подальшого зростання.

Водночас Біткоїн усе ще значно нижче 200-денної SMA, яка становить $73 910, що вказує на збереження тиску в довгостроковому тренді.

Індекс відносної сили (14-денний RSI) наразі дорівнює 52,01. Це нейтральне значення, яке свідчить про помірну активність покупців без ознак перекупленості ринку, залишаючи простір для подальшого підвищення ціни.

Варто враховувати, що прогнози, сформовані за допомогою моделей штучного інтелекту, мають виключно аналітичний характер і не гарантують фактичного руху ринку. На ціну Біткоїна можуть суттєво вплинути макроекономічні фактори, регуляторні рішення, новини про інституційні інвестиції та загальні настрої учасників крипторинку.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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