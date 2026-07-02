Robinhood запустив власний блокчейн, токени акцій та ШІ-трейдинг

1 липня 2026 року Robinhood провів масштабну презентацію «The World is Flat» у Лондоні, де оголосив про запуск цілого пакету нових продуктів. Компанія офіційно відкрила публічний мейннет Robinhood Chain, представила токени акцій для понад 120 країн, запустила децентралізоване кредитування та агентський ШІ-трейдинг для криптовалют

Robinhood Chain — це Layer 2 блокчейн, побудований на платформі Arbitrum. Він пропонує швидкі транзакції та вбудовані DeFi-примітиви: кредитування, запозичення, децентралізовані біржі. З перших днів роботи мейннету до екосистеми приєдналися Uniswap та Pleiades як основні провайдери ліквідності, а також провідні інфраструктурні компанії Alchemy, BitGo та Chainlink.

Запуск мейннету — логічне продовження стратегії Robinhood, яка розгортається поетапно вже кілька місяців: ще у лютому компанія запустила публічний тестнет Robinhood Chain, пояснивши, що мережа орієнтована на безперервну торгівлю 24/7, зручні бриджі між мережами та децентралізовані продукти, а запуск мейннету планувався «пізніше цього року».

Паралельно Robinhood запустив Stock Tokens — нові токенізовані акції, доступні вже сьогодні в гаманці Robinhood Wallet більш ніж у 120 країнах (доступність залежить від юрисдикції). На відміну від попереднього покоління «класичних» токенів акцій у застосунку Robinhood Europe, нові токени дозволяють торгувати на Robinhood Chain цілодобово, а також використовувати їх як заставу в DeFi-протоколах і розміщувати у кредитних пулах.

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Ще одна ключова новинка — Robinhood Earn: перший децентралізований продукт кредитування, доступний безпосередньо через основний застосунок для американських користувачів. Він дозволяє позичати стейблкоїн USDG із прибутковістю 7% річних через самокерований гаманець. Продукт застрахований через Lloyd’s of London від кіберзагроз і вразливостей смарт-контрактів, а технічну основу забезпечує протокол Morpho.

Для просунутих трейдерів в Європі з’явилися безстрокові ф’ючерси на товари, ETF і валютні пари — GOLD, SILVER, QQQ, EUR/USD, нафта WTI та Brent — з кредитним плечем до 10x. У США запускається агентський ШІ-трейдинг для криптовалют: через Trading MCP трейдери зможуть підключити будь-яку AI-модель до свого рахунку, і агент сканує ринки та виконує стратегії автоматично. Людина при цьому контролює ліміти капіталу та правила безпеки.

На День Канади, 1 липня, Robinhood офіційно відкрився для канадських користувачів — після придбання компанії WonderFi. До кінця вересня торгівля для канадців буде безкомісійною. Robinhood також отримав ліцензію від Монетарного управління Сінгапуру (MAS) та планує незабаром запустити крипто в Великій Британії.

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Джерело: Robinhood.