Ethereum може досягнути $95 000 — Кійосакі

Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», передбачив параболічне зростання Ethereum після неминучого краху фондового ринку. Незважаючи на те, що ETH останні п’ять років перебуває в консолідації, інвестор вважає, що глобальна фінансова криза стане каталізатором, який виштовхне криптовалюту в бичачий цикл

«Я не знаю, яка подія стане тією голкою, яка проткне найбільші бульбашки в історії. Яка б вона не була, ця голка вже близько. Не якщо — а коли», — написав Кійосакі.

Це не перший подібний прогноз інвестора для Ethereum: ще у березні 2026 року він уже прогнозував ETH по $95 000 одночасно з прогнозом Біткоїна на $750 000 та золота на $35 000 — пов’язуючи всі ці орієнтири з неминучим крахом «найбільшої бульбашки в історії».

У межах свого нового прогнозу фінансовий освітянин також передбачив, що золото може сягнути $35 000 за унцію, срібло — $200 за унцію, а Біткоїн — $750 000. Він стверджує, що всі ці активи суттєво зростуть у ціні після того, як фінансові бульбашки луснуть.

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Оптимізм Кійосакі щодо Ethereum підтримується рядом фундаментальних показників. Зокрема, 40,3 млн ETH уже поміщено у стейкінг — це близько 33,3% від загального обсягу в обігу, за даними CryptoQuant. Американські спотові ETF на Ethereum зафіксували сукупний чистий приплив коштів майже $10,87 млрд, які очолюють BlackRock та Fidelity. А понад 30 організацій, включно з BitMine Immersion Technologies, накопичили в сукупності понад 7,7 млн ETH, що становить 6,39% від загальної пропозиції.

Щоб прогноз Кійосакі справдився, Ethereum має зрости приблизно на 5 900% від поточної ціни близько $1 575. Для порівняння: навіть найоптимістичніші прогнози Волл-стріт на кінець 2026 року не перевищують $8 000–15 000. Утім, Кійосакі не вперше дає довгострокові орієнтири, що суттєво перевищують консенсус — і не вперше стає правим у загальному напрямку, навіть якщо терміни і цифри виявляються неточними.

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Джерело: Finbold.