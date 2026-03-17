Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії»

Відомий інвестор та автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі опублікував тривожне попередження та серію гучних цінових прогнозів для низки товарів і криптовалют

За словами інвестора, такі активи, як Біткоїн (BTC), можуть продемонструвати стрімке зростання після наступної фінансової кризи — яку він вкотре назвав практично неминучою. Він вважає, що ціна BTC може зрости до $750 000.

Станом на 17 березня Біткоїн торгується на рівні $74 215: за тиждень він додав 4,44%, але з початку 2026 року втратив 15,03%. Щоб досягти прогнозу Кійосакі, актив має зрости на 910,58%.

Роберт Кійосакі назвав цілі для Ethereum і дорогоцінних металів після краху

Автор «Багатого тата, бідного тата» також озвучив подібні прогнози для золота, срібла та іншої улюбленої криптовалюти — Ethereum (ETH).

Із чотирьох активів найменш фантастичним виглядає прогноз для срібла: Кійосакі вважає, що його ціна може досягти $200, що на 147,37% вище за поточний рівень у $80,85.

За останні 12 місяців срібло вже подорожчало на 138,24%, а до нещодавньої корекції з початку року зростало на 60,27%, досягнувши майже $117 станом на 28 січня 2026 року.

Золото, за його оцінкою, може зрости до рекордних $35 000 — це на 598,32% вище за поточну ціну $5 012 та на 526,23% більше за історичний максимум у $5 589.

Найбільш вражаючим виглядає прогноз для Ethereum: Кійосакі очікує зростання до $95 000 — це на 3994,83% більше за поточний рівень $2 320 та на 1818,03% вище за максимум 2025 року на рівні $4 953.

Кійосакі попереджає про «шпильку», яка «лопне найбільші бульбашки в історії»

Окремо автор «Багатого тата, бідного тата» висловився щодо часових рамок такого зростання.

За його словами, як криптовалюти, так і дорогоцінні метали можуть досягти зазначених рівнів приблизно через рік після того, як лусне наступна фінансова бульбашка. Водночас інвестор не уточнив, коли саме це станеться, зазначивши лише, що це питання часу, а не ймовірності.

Кійосакі також заявив, що певна «шпилька» — природу якої він не уточнив — «лопне найбільші бульбашки в історії», повторивши свої попередні застереження про те, що майбутня криза буде безпрецедентною за масштабами та наслідками.

З огляду на його попередні заяви про велику фінансову кризу, можна припустити, що ці цінові орієнтири для Біткоїна, Ethereum, золота та срібла стосуються 2027 року.

Втім, враховуючи точність попередніх прогнозів Кійосакі щодо криз, складно визначити, до якого саме періоду належать ці оцінки — не лише року, а й десятиліття.

Джерело: Finbold.