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3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

08.06.2026 12:40
Ольга Деркач

Цього тижня економічний календар США буде насиченим, а головна увага інвесторів буде прикута до ключових звітів щодо інфляції на тлі подальшого спаду крипторинку

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: chatgpt.com

8 червня вранці криптовалютний ринок повернувся до зростання після вихідних, під час яких котирування впали до найнижчих рівнів у поточному ведмежому циклі.

Події найближчих днів можуть посилити цей спад, оскільки інфляційний тиск, ймовірно, зберігатиметься, а угоди між США та Іраном досі не досягнуто.

«Ми очікуємо ще один волатильний тиждень після різкого падіння акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, у п’ятницю», — зазначили аналітики Kobeissi Letter.

Економічні події 8-12 червня

Останні новини щодо конфлікту свідчать про те, що президент США Дональд Трамп заявив: прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу «не матиме іншого вибору», окрім як погодитися на запропоновану США угоду з Іраном, оскільки саме він «ухвалює рішення».

Ракетні удари за участю США, Ізраїлю та Ірану продовжувалися протягом вихідних, а ціни на нафту знову зростають.

У вівторок (9 червня) буде опубліковано дані щодо продажів житла на вторинному ринку США за травень, однак основна увага ринку буде зосереджена на звіті про інфляцію CPI, який вийде в середу (10 червня).

Цей звіт може стати важливим напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, яке очікується 17 червня. Інвестори шукатимуть сигнали про те, чи розглядає регулятор можливість підвищення ставок.

«Звіт щодо споживчих цін за травень стане важливим індикатором того, як зростання цін впливає на споживчі витрати, — зазначили аналітики AJ Bell. — Оскільки інфляція стабільно перевищує цільовий рівень ФРС у 2%, показник вищий за очікування ускладнить для регулятора аргументацію на користь подальшого зниження ставок».

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Втім, згідно з інструментом CME FedWatch, наразі ймовірність того, що ставки залишаться без змін, становить 97%.

У четвер (11 червня) буде оприлюднено звіт щодо інфляції виробників (PPI) за травень, який може ще більше посилити занепокоєння ринку, якщо дані виявляться вищими за прогнози.

У п’ятницю (12 червня) вийдуть дані щодо інфляційних очікувань та споживчих настроїв Мічиганського університету.

Ситуація на крипторинку

Протягом вихідних сукупна капіталізація крипторинку впала до $2,17 трлн — найнижчого рівня з жовтня 2024 року.

6 червня Біткоїн опускався нижче $60 000, оновивши мінімум поточного ринкового циклу. Однак станом на ранок актив відновився до $63 000. За останній тиждень Біткоїн втратив 14% вартості, головним чином через триваючий конфлікт та продаж частини BTC компанією Strategy.

Ethereum постраждав ще сильніше. Ціна активу опускалася трохи вище $1 500 — це найнижчий рівень за останні 14 місяців.

У понеділок вранці відбулося незначне відновлення до $1 700, однак ETH усе ще перебуває в глибокій фазі криптозими.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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