close-btn
PaySpaceMagazine

Активність адрес Біткоїна впала до найнижчого рівня за понад 7 років

05.06.2026 11:00
Ольга Деркач

Рівень використання мережі Біткоїна (BTC) опустився до найнижчої позначки більш ніж за сім років на тлі нового посилення тиску продавців

Активність адрес Біткоїна впала до найнижчого рівня за понад 7 років

Фото: pixabay.com

Станом на 4 червня 60-денна ковзна середня кількості активних адрес Біткоїна перебувала трохи вище 600 тис., свідчать дані Bitcoin Magazine Pro.

Використання мережі Біткоїна поступово знижується з моменту завершення бичачого циклу 2021 року, повернувшись до рівнів ведмежого ринку 2019 року.

Активність у мережі Біткоїна зменшується протягом останніх років через зрілість екосистеми та посилення конкуренції з боку інших блокчейнів першого рівня (L1). Крім того, використання BTC суттєво скоротилося після схвалення спотових ETF, оскільки дедалі більше інвесторів почали обирати традиційні фінансові інструменти завдяки їхній вищій ліквідності та відповідності регуляторним вимогам.

Додатковим фактором стало ухвалення закону Genius Act, який встановлює федеральні правила для емітентів стейблкоїнів у США. Після набуття ним чинності в липні 2025 року рівень використання мережі Біткоїна також знизився. Водночас дедалі більше інституційних гравців запускають власні стейблкоїни в мережах Ethereum, Solana та Tron для забезпечення швидких і регулярних міжнародних платежів.

Також читайте: Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф

Що буде з ціною Біткоїна на тлі падіння активності мережі

Помітне скорочення кількості активних адрес Біткоїна за останні роки негативно вплинуло на настрої інвесторів. Водночас від початку року актив подешевшав більш ніж на 26% і на момент написання торгувався поблизу $62 754.

Ціна BTC зараз тестує рівень підтримки, сформований у лютому 2026 року. Потенційне відновлення мережевої активності може стати каталізатором нового бичачого ралі.

Втім, через триваючий перетік капіталу в акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом (AI), активність у мережі Біткоїна може продовжити знижуватися. Це здатне посилити тиск продавців на найбільшу криптовалюту протягом найближчих місяців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum впав до 14-місячного мінімуму: що радять аналітики

SEC оприлюднила стратегію регулювання криптовалют до 2030

500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф 04.06.2026

Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф
500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів 04.06.2026

500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів
Біткоїн повторює сценарій 2022 року: чого чекати 04.06.2026

Біткоїн повторює сценарій 2022 року: чого чекати
Чи впаде ціна Біткоїна нижче $60 000 у червні 2026 03.06.2026

Чи впаде ціна Біткоїна нижче $60 000 у червні 2026
Біткоїн впаде до $20 000 — Пітер Шифф 03.06.2026

Біткоїн впаде до $20 000 — Пітер Шифф
Біткоїн впав нижче $70 000: що далі 02.06.2026

Біткоїн впав нижче $70 000: що далі

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  19:37

Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2026

 Сьогодні  18:10

Uklon купує сервіс електросамокатів e-Wings

 Сьогодні  17:30

Крипторинок обвалився на $2 трлн

 Сьогодні  16:50

Google запускає новий інструмент для медіа та авторів

 Сьогодні  16:10

Як змінилися ціни на житло в Україні у 2026

 Сьогодні  15:30

Через тиск регулятора Google відкриє нову опцію для сайтів

 Сьогодні  14:50

Чи увійде SpaceX до індексу S&P 500

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.