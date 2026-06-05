Активність адрес Біткоїна впала до найнижчого рівня за понад 7 років

Рівень використання мережі Біткоїна (BTC) опустився до найнижчої позначки більш ніж за сім років на тлі нового посилення тиску продавців

Станом на 4 червня 60-денна ковзна середня кількості активних адрес Біткоїна перебувала трохи вище 600 тис., свідчать дані Bitcoin Magazine Pro.

Використання мережі Біткоїна поступово знижується з моменту завершення бичачого циклу 2021 року, повернувшись до рівнів ведмежого ринку 2019 року.

Активність у мережі Біткоїна зменшується протягом останніх років через зрілість екосистеми та посилення конкуренції з боку інших блокчейнів першого рівня (L1). Крім того, використання BTC суттєво скоротилося після схвалення спотових ETF, оскільки дедалі більше інвесторів почали обирати традиційні фінансові інструменти завдяки їхній вищій ліквідності та відповідності регуляторним вимогам.

Додатковим фактором стало ухвалення закону Genius Act, який встановлює федеральні правила для емітентів стейблкоїнів у США. Після набуття ним чинності в липні 2025 року рівень використання мережі Біткоїна також знизився. Водночас дедалі більше інституційних гравців запускають власні стейблкоїни в мережах Ethereum, Solana та Tron для забезпечення швидких і регулярних міжнародних платежів.

Також читайте: Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф

Що буде з ціною Біткоїна на тлі падіння активності мережі

Помітне скорочення кількості активних адрес Біткоїна за останні роки негативно вплинуло на настрої інвесторів. Водночас від початку року актив подешевшав більш ніж на 26% і на момент написання торгувався поблизу $62 754.

Ціна BTC зараз тестує рівень підтримки, сформований у лютому 2026 року. Потенційне відновлення мережевої активності може стати каталізатором нового бичачого ралі.

Втім, через триваючий перетік капіталу в акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом (AI), активність у мережі Біткоїна може продовжити знижуватися. Це здатне посилити тиск продавців на найбільшу криптовалюту протягом найближчих місяців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum впав до 14-місячного мінімуму: що радять аналітики

SEC оприлюднила стратегію регулювання криптовалют до 2030

500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

Джерело: Finbold.