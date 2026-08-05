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Біткоїн може відновити зростання після формування потенційного дна

05.08.2026 14:50
Ольга Деркач

Ціна Біткоїна повернулася вище $64 000 після липневого падіння. Технічна картина вказує на можливість подальшого відновлення, однак короткостроковий сценарій залежатиме від здатності активу подолати ключову зону опору

Біткоїн може відновити зростання після формування потенційного дна

Фото: magnific.com/starline

Який рівень може протестувати Біткоїн

Колишній керівник фонду та аналітик Аксель Кібар прогнозує, що найближчим часом Біткоїн може протестувати рівень близько $67 200.

На момент написання Біткоїн торгувався поблизу $64 170. Зростання до зазначеної Кібаром цілі означатиме підвищення ціни приблизно на 4,72%.

За оцінкою аналітика, актив міг сформувати локальне дно після падіння приблизно до $58 570 у липні. На користь короткострокового бичачого сценарію свідчать ранні ознаки розворотної моделі на графіку.

Кібар припускає, що Біткоїн формує перевернуту фігуру голова й плечі. Ця модель зазвичай вказує на можливий перехід від зниження до зростання. Її лінія шиї проходить поблизу $67 200, тому закріплення вище цього рівня може підтвердити подальше відновлення ціни.

Експерт також звернув увагу на відсутність ведмежого прапора, подібного до моделей, які передували різким падінням ринку в лютому та червні. Це зменшує ймовірність повторення аналогічного сценарію, хоча не виключає нової хвилі волатильності.

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Що впливатиме на ціну BTC

За останню добу Біткоїн подорожчав більш ніж на 1%. За даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація активу наблизилася до $1,28 трлн, а добовий обсяг торгів становив близько $23,06 млрд.

Зростання відбулося попри відсутність прогресу в Сенаті США щодо закону CLARITY. Документ має створити чіткі правила для криптовалютної галузі, однак його подальший розгляд залишається під питанням.

Досягнення двопартійної домовленості до початку серпневої перерви в Конгресі може посилити позитивні настрої на крипторинку та підтримати рух Біткоїна до $67 200. Подальше зволікання з ухваленням документа, навпаки, здатне посилити тиск на ціну й поставити під сумнів короткостроковий прогноз Кібара.

Редакція PSM звертає увагу, що рівень $67 200 залишається технічним орієнтиром, а не гарантованою ціллю. Для підтвердження бичачого сценарію Біткоїну потрібно не лише досягти цієї позначки, а й закріпитися вище неї.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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