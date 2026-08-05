XRP може впасти до $0,65 — аналітик

Криптовалюта XRP може продовжити падіння та подешевшати до $0,65–0,80. На думку аналітика TradingShot, актив увійшов у завершальну фазу ведмежого циклу, яка зазвичай супроводжується формуванням нового ринкового дна

Одним із головних негативних сигналів стало те, що в липні XRP другий місяць поспіль закрився нижче 50-періодної ковзної середньої на місячному графіку (1M MA50). Востаннє подібна ситуація спостерігалася в червні 2024 року, коли криптовалюта ще перебувала в довгостроковому діапазоні накопичення перед початком бичачого ралі.

TradingShot вважає, що нинішня динаміка нагадує спад 2021–2022 років. Тоді після тривалого зниження XRP знайшов підтримку поблизу 100-періодної ковзної середньої на місячному графіку. Якщо сценарій повториться, криптовалюта може опуститися в район $0,80–0,65, втративши приблизно 25–40% від поточної вартості.

Прогноз також враховує довгостроковий висхідний канал Фібоначчі, який протягом кількох років визначав рух ціни XRP. Потенційна зона дна збігається із шестирічним діапазоном купівлі активу. Її верхня межа розташована поблизу місячної MA100, а нижня — біля 150-періодної ковзної середньої.

Рівень $0,65 також перебуває трохи нижче позначки корекції Фібоначчі 0,618, де XRP сформував мінімум у червні 2022 року. Поєднання одразу декількох технічних сигналів робить цей ціновий діапазон імовірною зоною підтримки.

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Додатковим індикатором залишається місячний індекс відносної сили RSI. Історично найсильніші довгострокові сигнали для купівлі XRP виникали, коли показник досягав низхідної лінії нижчих мінімумів. Так було поблизу ринкового дна у 2020 та 2022 роках.

Зараз RSI знову наближається до цієї зони. На думку аналітика, новий сигнал для купівлі може сформуватися протягом трьох-чотирьох місяців, однак перед цим XRP ризикує пережити ще одну хвилю падіння.

На момент написання криптовалюта торгувалася по $1,07, додавши близько 0,5% за добу та 1,5% за тиждень. Водночас її ціна залишалася нижче 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх, які проходили на рівнях $1,10 і $1,35 відповідно. Це свідчить про збереження загального низхідного тренду.

Значення 14-денного RSI становило 45,43. Показник ще не сигналізує про перепроданість XRP, проте залишається нижче нейтрального рівня 50, що вказує на перевагу продавців.

Технічна картина поки не дає підстав говорити про впевнений розворот XRP. Найближчими місяцями актив може протестувати зону $0,80–0,65, де потенційно сформується нове довгострокове дно. Водночас завершення корекції здатне створити основу для наступного бичачого циклу. У разі пробиття багаторічної лінії опору TradingShot не виключає подальшого зростання XRP до $6.

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Джерело: Finbold.