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Що може вплинути на крипторинок цього тижня

03.08.2026 12:30
Ольга Деркач

На криптовалютний ринок чекає насичений макроекономічний тиждень, упродовж якого інвестори стежитимуть за геополітичною ситуацією, статистикою ринку праці США, даними про ділову активність і квартальними звітами великих компаній. Сукупність цих чинників може визначити подальший напрямок руху Біткоїна та інших цифрових активів

Що може вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: chatgpt.com

Наразі крипторинок залишається вразливим. Зниження напруженості навколо конфлікту на Близькому Сході не спричинило помітного зростання котирувань. Заяви президента США Дональда Трампа про можливі домовленості щодо Ормузької протоки також не переконали інвесторів, особливо після того, як представники Ірану спростували інформацію про підготовку відповідної угоди.

Американські фондові ф’ючерси позитивно відреагували на сигнали щодо деескалації, а ціни на нафту пішли вниз. Реакція криптовалютного ринку виявилася значно стриманішою. Біткоїн ненадовго піднявся до $63 500, однак не зміг утримати позиції та згодом опустився нижче за $63 000.

Одним із головних факторів для ринку цього тижня стане економічна статистика зі США. Інвестори очікують на публікацію індексу ділової активності у виробничому секторі ISM, звіту JOLTS про кількість відкритих вакансій, а також даних ADP щодо зміни зайнятості у приватному секторі.

Кульмінацією тижня стане офіційний звіт про кількість нових робочих місць поза сільським господарством — Nonfarm Payrolls. Це один із ключових показників, на які орієнтується Федеральна резервна система під час ухвалення рішень щодо процентних ставок.

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Сильніші за очікування дані можуть послабити надії інвесторів на швидке пом’якшення монетарної політики та створити додатковий тиск на ризикові активи. Слабша статистика, навпаки, здатна посилити очікування зниження ставок і підтримати Біткоїн.

Додатковий вплив на настрої інвесторів матиме сезон корпоративної звітності. Цього тижня фінансові результати мають представити близько 20% компаній з індексу S&P 500. Особливу увагу ринок приділятиме технологічному сектору, оскільки сильні результати великих компаній традиційно підвищують попит на ризикові активи, включно з криптовалютами.

Аналітики називають цей тиждень одним із найважливіших для фінансових ринків за останній час. Уповільнення американської економіки разом зі зниженням геополітичної напруженості може створити сприятливі умови для відновлення Біткоїна та альткоїнів. Водночас сильні макроекономічні показники або нова ескалація на Близькому Сході можуть повернути Біткоїн до позначки $60 000.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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