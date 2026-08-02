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НБУ змінив правила списання коштів із рахунків

02.08.2026 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України врегулював порядок виконання дебетових переказів без згоди платника — примусового списання або стягнення коштів із банківського рахунку. Нові правила, зокрема, стосуються погашення податкового боргу у випадках, коли на рахунку боржника недостатньо коштів або вони взагалі відсутні

НБУ змінив правила списання коштів із рахунків

Фото: НБУ

Відповідні зміни регулятор уніс до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті. Оновлені вимоги набрали чинності 1 серпня 2026 року.

Як пояснили в НБУ, необхідність переглянути порядок стягнення коштів виникла після звернень Державної податкової служби. Податкова запроваджує механізм електронного стягнення коштів для погашення податкового боргу, побудований на міжнародному стандарті обміну фінансовими повідомленнями ISO 20022.

Однією з ключових змін стало вдосконалення процедури накопичення коштів на рахунку платника. Якщо на момент отримання платіжної інструкції від стягувача на рахунку немає необхідної суми, надавач платіжних послуг має забезпечити виконання вимоги в міру надходження коштів.

Таким чином, відсутність повної суми на рахунку в конкретний момент не означатиме автоматичної відмови у виконанні інструкції. Кошти можуть поступово накопичуватися та спрямовуватися на погашення заборгованості відповідно до встановленої процедури.

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У Нацбанку очікують, що оновлений механізм підвищить ефективність виконання платіжних інструкцій стягувачів, зокрема державних органів, які мають законні підстави для примусового списання коштів.

Крім того, регулятор посилив вимоги до заповнення реквізитів під час сплати податків, зборів та інших платежів до державного і місцевих бюджетів. Йдеться про обов’язкове зазначення коду платника, фактичного платника або особи, за яку здійснюється переказ. Це має допомогти точніше ідентифікувати платежі та зменшити кількість помилок під час їх зарахування.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ №83 від 30 липня 2026 року. Водночас банки та інші надавачі платіжних послуг отримали один місяць, щоб адаптувати внутрішні процеси й технічні системи до нових вимог.

Оновлення правил є частиною ширшого переходу української платіжної інфраструктури на автоматизований обмін даними за стандартом ISO 20022. Для держави це означає ефективніший механізм стягнення боргів, а для банків — необхідність забезпечити точніше та швидше опрацювання відповідних платіжних інструкцій.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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