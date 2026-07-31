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Магнітне поле Землі швидко слабшає: чим це загрожує

31.07.2026 18:20
Ольга Деркач

Південно-Атлантична магнітна аномалія продовжує збільшуватися та змінювати своє розташування. Спостереження Європейського космічного агентства свідчать, що протягом останнього десятиліття область зі зниженою напруженістю магнітного поля суттєво розширилася, а після 2020 року швидкість змін помітно зросла

Магнітне поле Землі швидко слабшає: чим це загрожує

Фото: magnific.com

Аномальна зона простягається над частиною Атлантичного океану між Південною Америкою та Африкою. У цьому регіоні магнітний захист планети слабший, ніж в інших частинах Землі, тому заряджені частинки, які надходять із космосу та від Сонця, можуть наближатися до планети на меншу відстань.

Досліджувати це явище науковцям допомагає супутникова місія Swarm, яку ESA запустило у 2013 році. Апарати постійно вимірюють характеристики магнітного поля та дозволяють стежити за його змінами у різних регіонах.

Зібрані дані показали, що у період із 2014 до 2025 року площа Південно-Атлантичної аномалії значно зросла. Одночасно вона поступово зміщується на захід — у напрямку Південної Америки. Вчені також зафіксували формування ще однієї області ослаблення поблизу південної частини Африки.

Причини цих процесів приховані глибоко всередині планети. Йдеться про рухи розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі, які створюють глобальне магнітне поле. Приблизно за 2900 кілометрів під поверхнею, на межі ядра та мантії, існують ділянки, де напрямок магнітного потоку відрізняється від загального. Саме вони можуть сприяти подальшому ослабленню поля над Атлантикою.

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Для людей, які перебувають на поверхні планети, безпосередньої загрози немає. Основним бар’єром проти космічного випромінювання залишається атмосфера, яка продовжує ефективно виконувати захисну функцію.

Натомість аномалія становить ризик для супутників та космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті. Під час проходження через ослаблену зону високоенергетичні частинки можуть пошкоджувати електронні компоненти, спричиняти помилки в роботі систем або тимчасові збої. Через це оператори іноді переводять обладнання у безпечний режим і вимикають найбільш чутливі прилади.

Спостереження за магнітною аномалією важливі для планування космічних місій, роботи навігаційних технологій і захисту орбітальної інфраструктури. Науковці продовжать стежити за регіоном, щоб точніше прогнозувати його подальшу трансформацію.

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Джерело: УНІАН.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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