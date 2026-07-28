На Марсі виявили «земний» механізм утворення полярних сяйв

Дані космічного апарата NASA MAVEN допомогли науковцям знайти на Марсі явище, яке раніше пов’язували переважно з магнітним середовищем Землі. Виявилося, що частина полярних сяйв над Червоною планетою може формуватися за принципом, схожим на земний

У центрі уваги науковців опинилися регіони Марса, де збереглися локальні магнітні поля. Над цими ділянками відбувається взаємодія, що нагадує цикл Данджі — процес, який відіграє важливу роль у магнітосфері Землі.

Під час такого циклу магнітне поле взаємодіє із сонячним вітром, унаслідок чого заряджені частинки переміщуються, виникають електричні струми та створюються умови для появи полярних сяйв.

Раніше дослідники вже припускали, що на Марсі можливе магнітне перез’єднання — перебудова силових ліній магнітного поля з вивільненням енергії. Однак нові спостереження показали, що марсіанський процес має значно більше спільного із земними механізмами, ніж очікувалося.

Водночас між планетами існує принципова відмінність. Землю оточує глобальне магнітне поле, яке захищає атмосферу від впливу сонячного вітру. Марс такого захисту не має. Його магнітне середовище складається з окремих намагнічених областей кори, що збереглися приблизно з перших мільярдів років існування планети.

Саме поблизу цих давніх магнітних осередків MAVEN неодноразово реєстрував локальні сяйва. Тепер науковці змогли краще пояснити механізм надходження енергії, необхідної для їхнього виникнення.

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Під час роботи дослідники об’єднали показники кількох інструментів зонда. Магнітометр використовували для аналізу структури магнітних полів, а прилад для вивчення електронів сонячного вітру — для відстеження заряджених частинок та електричних струмів. Інструмент STATIC дав змогу простежити, як плазма рухається у верхніх шарах марсіанської атмосфери.

Відкриття може розширити уявлення про взаємодію Марса із сонячним вітром і поступову втрату планетою значної частини атмосфери. Воно також допомагає пояснити, чому Земля і Марс, які формувалися під дією однакових фізичних законів, згодом отримали настільки різні кліматичні та атмосферні умови.

Знання про поведінку заряджених частинок і магнітних полів навколо Марса можуть враховувати під час планування майбутніх автоматичних експедицій та польотів за участю людей.

MAVEN протягом багатьох років досліджував верхню атмосферу Червоної планети та її взаємодію із сонячним середовищем. Після втрати зв’язку з апаратом NASA у 2026 році завершило місію. Водночас накопичений зондом масив інформації продовжує приносити наукові результати.

Відкриття показує, що навіть без глобального магнітного поля на Марсі можуть діяти процеси, подібні до земних. Аналіз архівних даних MAVEN не лише пояснює природу марсіанських сяйв, а й наближає вчених до розуміння того, як Червона планета втратила колишню атмосферу та перетворилася на холодний і посушливий світ.

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Джерело: Експерт.